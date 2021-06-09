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В Праге проходит акция протеста против введения covid-паспортов

В Праге проходит акция протеста против введения covid-паспортов

420on.cz 700
Около 300 человек собрались утром 9 июня в центре Праги на Малостранской площади возле здания чешского парламента, чтобы выразить свое несогласие с введением covid-паспортов. Полиция следит за порядком.
Фото: tydenikpolicie.cz
В Праге проходит акция протеста против введения covid-паспортов

В акции протеста участвуют представители различных общественных объединений, которые выступают против правительственных мер по борьбе с эпидемией. Участники митинга держат транспаранты и призывают к различным действиям против правительства, а также критикуют меры, принятые Минздравом. Протестующие на перекрестке улиц Malostranské náměstí и Sněmovní свистят ​​машинам, направляющимся в нижнюю палату парламента.

За порядком следит полиция, которая старается сдерживать участников акции на одном месте, чтобы они не блокировали движение транспорта. Каких-либо серьезных конфликтов пока не произошло.

31 мая правительство Чехии одобрило новый проект поправки к Закону об охране общественного здоровья, который призван разрешить выдачу европейских covid-паспортов. Ранее подготовленную версию депутаты обсуждать отказались и запланировали сделать это на внеочередном заседании в среду, 9 июня.

Сертификаты призваны облегчить людям поездки в пределах ЕС. Их введение ожидается с июля.

По мнению критиков, covid-паспорта дискриминируют тех, кто отказывается от вакцинации и тестирования на коронавирус.

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Источник: novinky.cz

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Европа путешествие вакцинация коронавирус протест Прага прививки Чехия законы Палата депутатов ЧР
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