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Ковид-паспорта начнут действовать с июля по Чехии и Евросоюзу

Ковид-паспорта начнут действовать с июля по Чехии и Евросоюзу

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В среду, 9 июня, Европейский парламент окончательно утвердил введение ковид-сертификатов, еще известных как «ковид-паспорта», которые упростят пересечение границ. Действовать они будут с начала июля. Большинство депутатов Европарламента поддержали правила, требующие от всех стран ЕС выдавать и принимать бесплатные свидетельства о вакцинации, отрицательном результате тестирования или болезни.
Ковид-паспорта начнут действовать с июля по Чехии и Евросоюзу

Новые правила гарантируют, что гражданам Евросоюза будут бесплатно выдаваться цифровые или бумажные сертификаты, что позволит им путешествовать в другие страны ЕС без дополнительных условий.

Сертификаты будут доступны полностью вакцинированным людям, обладателям свежих ПЦР или тестов на антигены с отрицательным результатом, а также людям, перенесшим болезнь в течение последних 6 месяцев.

Перед голосованием некоторые депутаты Европарламента выразили озабоченность по поводу изменений, внесенных государствами-членами при согласовании сертификатов. В исключительных и обоснованных случаях страны могут потребовать от владельцев паспортов дополнительных условий, таких как карантин.

Кроме того, страны не обязаны предоставлять людям бесплатные тесты для получения сертификата, хотя некоторые депутаты на этом настаивали, аргументируя это нововведение сложившейся дискриминацией в отношении непривитых. Тесты должны быть «доступными», в то время как каждая страна рассчитывает на свой объем бесплатных тестов, на которые Европейская комиссия выделит 100 миллионов евро (более 2,5 миллиардов крон) из денег ЕС.

Страны должны будут принимать все вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), но также смогут добровольно допускать другие препараты, такие как российский Sputnik V. Некоторые страны уже указали, что не намерены признавать Спутник до подтверждения от EMA.

 

 

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Источник: iRozhlas.cz

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Темы
коронавирус Прага Евросоюз Европарламент Чехия вакцинация
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