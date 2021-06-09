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Дети поправились в среднем на 15 кг за время эпидемии covid-19 в Чехии

Дети поправились в среднем на 15 кг за время эпидемии covid-19 в Чехии

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Школьники прибавили в весе до 15 кг сверх нормы во время пандемии коронавируса. Все больше детей страдает ожирением из-за ограниченной подвижности.
Дети поправились в среднем на 15 кг за время эпидемии covid-19 в Чехии

Из-за эпидемии дети в Чешской Республике большую часть года провели дома: без очного обучения в школах, без кружков и физических нагрузок. Они чаще сталкивались со стрессом и домашней скукой, что отрицательно сказывалось на их весе.

Еще до начала пандемии и ограничений стало известно, что каждый четвертый ребенок в Чехии имеет избыточный вес, а каждый седьмой даже страдает ожирением. Сейчас ситуация ухудшается.

«Раньше дети получали минимальную нагрузку по дороге в школу и домой, на уроках физкультуры. Некоторые – во время кружков или занятий спортом с родителями. Все это почти полностью исчезло за год. Кроме того, новый образ жизни вызвал стресс у многих детей, что опять-таки становится причиной нездорового питания», – пояснил Ян Боженский, заведующий детским отделением больницы AGEL Ostrava-Vítkovice. По его словам, на переедание повлияла и скука, из-за которой сидящих дома детей влекло к холодильникам и сладостям.

Поэтому как никогда важно уделять внимание правильному режиму детей и выбору правильной диеты, а также организовывать ребенку комплексную физическую нагрузку и разнообразный досуг. «Меню должно быть адаптировано к уменьшенным расходам энергии, которые явно наблюдаются у детей во время дистанционного обучения», – добавил мэр. Набор веса у детей отрицательно сказывается не только на их физическом, но и на психическом здоровье.

«Родители сегодня обращаются к нам с целым комплексом проблем у их детей, и в подавляющем большинстве случаев сложности одни и те же. Их дети страдают избыточным весом или ожирением из-за неправильного питания и отсутствия физических упражнений, они потеряли дисциплину, мотивацию, режим и социальные привычки в результате текущих мер. Их поведение в целом меняется, и набор веса – лишь одно из многих последствий. Необходимо комплексно решить ситуацию и изменить образ жизни и восприятие ребенка в целом », – прокомментировал Боженский.

 

 

 

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия Прага здоровье коронавирус эпидемия
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