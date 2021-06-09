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Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям старше 60 лет

Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям старше 60 лет

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Министерство здравоохранения Чехии не рекомендует вакцинировать людей младше 60 лет препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Причина — редкие случаи образования тромбов. Решение министерства соответствует рекомендациям Чешского вакцинологического общества и Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL).
Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям старше 60 лет

«Оба профессиональных учреждения реагируют на результаты анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое сопоставляет серьезные риски заболевания COVID-19 и вакцинацию с очень редким специфическим побочным эффектом обеих вакцин — синдромом тромбоза с тромбоцитопенией (TTS)», — сказали в Минздраве.

Тромбоз является редким побочным эффектом после применения препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson, однако эксперты хотят проинструктировать врачей, чтобы они могли вовремя распознать возможное осложнение. Людям, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, нужно закончить курс вакцинации.

«Тромбы образовывались, как правило, после первой прививки. Человек, который не получил обе дозы вакцины, не имеет должной защиты от коронавируса и, следовательно, подвергается риску заражения», — сказал Роман Хлибек, председатель Чешского вакцинологического общества.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия Министерство здравоохранения коронавирус
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