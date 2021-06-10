Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение

10 июня примерно с 11.35 до 14:00 в Чехии люди смогут понаблюдать за частичным солнечным затмением. В следующий раз подобное явление в Словакии и Чехии можно будет увидеть не раньше 2179 года.

Затмение начнется в Чешской Республике после 11:35 по центральноевропейскому летнему времени, когда силуэт Луны в новой фазе закрывает солнечный диск с правого верхнего края. На северо-западе страны затмение покроет до 19% солнечного диска, на востоке оно начинается позже и будет меньше. Например, на востоке Словакии затмение можно будет наблюдать после 12:08, а охват достигнет всего 9%.

Подробную информацию о затмении в разных странах можно найти на интерактивной карте.

Астроном Петр Хоралек предупреждает, что это явление можно безопасно наблюдать только с помощью специального фильтра для защиты глаз. Если постоянно смотреть на солнце, есть риск серьезного или даже необратимого повреждения зрения. Идеально для наблюдения за затмением подходят специальные очки, продаваемые в обсерваториях, сварочные фильтры класса 13 и выше или специальные стекла или пленки, которые можно заказать в интернет-магазинах. Обычные солнцезащитные очки использовать нельзя.

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Источник: ceskatelevize.cz