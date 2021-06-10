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Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю

Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю

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Министр здравоохранения Адам Войтех представил план тестирования учеников чешских школ в начале следующего учебного года.
Фото: vlada.cz
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю

Сейчас ученики делают тесты на антигены раз в 7 дней. Однако это не означает, что после окончания учебного года тестирование закончится. Минздрав планирует, что в сентябре школьники будут проверять дважды в неделю.

«Антигенные тесты имеют смысл, если они проводятся регулярно. Мы планируем делать тесты два раза в неделю. Если в сентябре окажется, что положительных случаев мало, то мы будем постепенно снижать количество тестов или отказываться от них. Однако это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация», — отметил Войтех на совместном заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

В начале этой недели Минздрав разослал школам информацию о том, что оставшиеся в июне тесты нужно будет сохранить до следующего года.

«Запасы тестов, превышающие потребности школ и школьных учреждений для тестирования до этой даты, будут оставлены отдельным организациям для возможного использования в 2021/22 учебном году», — сообщили в министерстве.

Если же наоборот школьных тестов будет недостаточно к концу учебного года, до 25 июня можно будет использовать резервы региональных отделений Национального педагогического института.

Министр Войтех подчеркнул, что также рассчитывает на использование тестов ПЦР. Однако в сентябре мощностей лабораторий не хватит для замены уже используемых тестов на антигены.

Обязательное тестирование на covid-19 началось в школах 12 апреля. Государство предоставило им антигенные тесты. Сначала они получили 2,6 миллиона тестов от компании Lepu и 5 миллионов тестов Singclean. В конце апреля был отменен тендер на дальнейшую поставку тестов, поскольку ни один из претендентов не выполнил условия тендера.

Повторный конкурс в начале мая выиграла компания Targo Promotion с тестами Sejoy. Сначала в школы было передано 5,6 миллиона тестов (цена за штуку — 27,49 чешских крон), затем еще 4,7 миллиона по цене 26,68 крон за штуку. Если школы решат перейти на ПЦР-тестирование, государство возместит им 200 крон за тест. Однако в большинстве школ решили, что будут делать ученикам тесты на антиген.

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Источник: seznamzpravy.cz

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