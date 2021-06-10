Жевательные PCR-тесты будут доступны всем жителям Чехии

Университетская больница Святой Анны в Брно начала использовать так называемые жевательные PCR-тесты для населения. До сих пор люди делали мазки из носа, жевательные тесты были предназначены только школьникам. Теперь они доступны всем желающим платно.

Пресс-секретарь больницы Дана Липовска заявила, что сейчас они обслуживают тех, кто заинтересован в профилактических неинвазивных тестах.

Обычно результат отправляют в течение 24 часов. «Мы уже протестировали почти 3000 учеников и студентов в десяти школах Брно. Эти тесты ПЦР неинвазивны, вы все делаете сами, наши сотрудники, конечно, объяснят точную процедуру на месте. Используется стерильный жевательный тампон с высокой абсорбирующей способностью, который человек кладет в рот, оставляет там на минуту или две, а затем снова возвращает тампон в пробирку», – сказал коммерческий директор Университетской больницы Св. Анны в Брно Филип Овесны.

Заказывать тест необходимо через систему на сайте больницы по ссылке «Метод тестирования: - PCR-тесты по слюне». Без предварительной регистрации тест сделать нельзя.

Некоторые школы уже используют жевательные тесты. Например, Кутногорская начальная школа в районе Дольни-Мехолупы в Праге. Цена теста для одного ученика составляет 150 крон. Финансирование осуществляется из бюджета городского округа по статье антикризисного управления.

Жевательный PCR-тест точен на 98%, и лаборатория несет ответственность за предъявленный результат. В сравнении с менее достоверным антигенным тестом, шанс поймать возможную инфекцию и предотвратить распространение вируса намного выше.