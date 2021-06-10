Метеорологи предупредили о сильных грозах в Чехии

Предупреждение о сильной грозе действует с полудня четверга до 21:00 для Праги, Средней и Южной Чехии, Пльзенского, Карловарского, Устецкого и Либерецкого регионов. Температура воздуха днем превысит 27 градусов тепла.
Помимо повышения уровня воды в реках из-за обильных осадков и возможного затопления подвалов, синоптики напоминают, что опасными могут быть ураган, молния и град.
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Источник: ceskatelevize.cz