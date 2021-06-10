Как разместить информацию о компании в каталоге 420on

Каталог компаний 420on насчитывает более 1800 наименований. В нашем списке есть визовые центры и туристические агентства, салоны красоты и студии загара, страховые компании и бюро перевода, рестораны и бары Чехии. Размещение в каталоге поможет вашему бизнесу скорее встретиться с новым клиентом. Для тех, кто еще не воспользовался этой возможностью, мы написали инструкцию. Она поможет вам подготовить правильное объявление и быстро разместить информацию о вашей фирме на страницах портала 420on.

Регистрация на сайте

К сожалению, иначе вы не сможете получить доступ к форме и опубликовать информацию о компании. В ПК версии кнопка регистрации находится в правом верхнем углу сайта. Все интуитивно понятно: вам нужно придумать логин, указать свой электронный адрес, задать и подтвердить пароль.

После регистрации вы окажетесь в личном кабинете. Вы можете разместить там фотографию, прикрепить ссылки на социальные сети, оставить контактную информацию и коротко рассказать о себе. Делать это необязательно, но, если вы планируете размещать вакансии и объявления, публиковать авторские материалы или фоторепортажи, активно пользоваться сайтом, рекомендуем заполнить профиль.

Знакомство с каталогом компаний

Если вы разобрались с оформлением личного кабинета, можно переходить на страницу «Компании». Глаза разбегаются? Еще бы! В каталоге 19 разделов, каждый из которых делится на несколько рубрик. Это не означает, что вам нужно выбрать только одну из них.

Рассмотрим на примере: если ваша компания продает сувениры и цветы, а также осуществляет доставку букетов, вам подойдут разделы «Магазины» (рубрика — «Подарки, сувениры») и «Услуги» (рубрика — «доставка цветов»). Ваш потенциальный покупатель найдет вас и в первом, и во втором разделе каталога.

Описание разделов составлено с использованием ключевых слов. Это увеличивает вероятность вашей встречи с клиентом: ссылка на каталог компаний 420on выйдет в числе первых в ответ на простой запрос пользователя, введенный в поисковую строку браузера.

Размещение информации о компании

В правой части страницы в разделе «Компании» есть кнопка «Добавить компанию». После нажатия появится форма «Добавление новой организации». Обязательные для заполнения поля отмечены красной звездочкой. Завершить регистрацию без этой информации не получится. Приступаем!

1. Вы уже знакомы с понятием «Рубрика» — о нем мы говорили в предыдущем пункте. Сначала вам предстоит выбрать от 1 до 3 рубрик, в которых вы хотели бы разместиться.

2. Следом — электронная почта и сайт. Эти поля вы можете оставить пустыми, но помните, что подробное и грамотно оформленное объявление производит более приятное впечатление о бренде.

Важно! Объявления с грамматическими ошибками плохо сказываются на профессиональной репутации. Сегодня даже самые маленькие фирмы заботятся о своем имидже в онлайн-пространстве!

3. Телефон и адрес — обязательные поля. Подробности расположения можно не указывать, но согласитесь, никто не хочет тратить лишнее время на поиски нужной двери, поэтому дополнительные детали не помешают.

4. Логотип — первая сложность и важное преимущество. К сожалению, не все компании разместили свои логотипы, поэтому профили выглядят незавершенными и, конечно, немного проигрывают тем организациям, которые разобрались с этим вопросом. Мы настоятельно рекомендуем найти время и загрузить логотип вашего бренда. Требуется картинка размером 200х100.

5. Дальше вы можете выбрать теги, или ключевые слова, которые связаны с деятельностью вашей компании. Подумайте, какие слова ваш потенциальный клиент мог бы ввести в поисковую строку браузера.

6. Если сотрудники компании говорят на русском языке, выберите эту опцию.

7. Теперь вы переходите к описанию компании. Заполнить эту форму можно на английском и/или русском языках. В строке «Название» мы рекомендуем указывать реальное название вашей организации, без дополнительных эпитетов и описательных конструкций. Безвозвратно прошли те времена, когда формулировки «лучший», «самый быстрый» и «самый дешевый» производили действительно сильное впечатление на читателя.

Сдержанно оформленный профиль сообщит об уверенности компании в качестве предоставляемых услуг. Заявки с очень длинными и неформальными названиями рискуют не пройти модерацию.

В блоке «Описание» коротко расскажите о своей фирме и опишите, чем занимается организация. Напомним, что телефон, адрес и сайт вы уже указали в специальных разделах, поэтому дублировать информацию не нужно. Не переживайте, все контактные данные обязательно появятся на сайте!

Важно! Длинные блоки текста трудно воспринимать, поэтому используйте форматирование и разделяйте текст на абзацы. Да, вам придется потратить чуть больше времени на оформление, но именно внимательное отношение к деталям может стать вашим конкурентным преимуществом.

8. После того как вы заполните форму, нажмите кнопку «Сохранить», и данные начнут загружаться на сайт. Оставайтесь на странице, подождите 1 минуту — для загрузки потребуется время. После этого перед вами появится готовый профиль вашей компании — так он будет выглядеть на сайте. Вы можете проверить информацию и, в случае ошибки, нажать кнопку «Редактировать». Мы уже видим вашу заявку — в течение дня модератор одобрит ее, и компания появится в каталоге 420on!