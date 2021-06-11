Дом престарелых в Чехии закрыли из-за вируса. Пожилых людей заразила непривитая сотрудница

Из-за коронавируса пришлось закрыть Дом престарелых в поселке Велке Гамры в Либерецком крае. Один из пожилых людей скончался от болезни, хотя в начале года ему сделали прививку от covid-19. Работник учреждения отказалась от прививки и по всей видимости заразила других клиентов.

Непривитые работники представляют наибольший риск как в социальных, так и в медицинских учреждениях, сказал в четверг директор Дома престарелых Честмир Скрбек. Дом престарелых в Велке Гамры, насчитывающий 130 клиентов, является одним из крупнейших социальных объектов в Либерецком крае.

«Все наши клиенты вакцинированы от коронавируса, а также большинство сотрудников — из 90 работников только 7 не были вакцинированы. Я сделал все, что мог, чтобы убедить их сделать прививки, но я не могу их заставить», — сказал Скрбек.

Пока информация не подтверждена, однако одна из сотрудниц учреждения была инфицирована коронавирусом и впоследствии заразила всю свою семью. Кроме того, именно в том отделении, где она работает, covid-19 выявлен у двух пожилых людей, добавил директор. Инфекция была обнаружена, когда один из зараженных клиентов Дома престарелых потерял сознание и был доставлен в больницу. У него нашли британскую мутацию коронавируса и, к сожалению, он умер. После тестов инфицированы оказались еще два человека. В четверг тесты прошли еще 60 клиентов Дома престарелых.

По словам Скрбека, нельзя приказать людям сделать прививки, но они должны знать, насколько опасен коронавирус в доме для пожилых людей. «Они часто тяжело болеют, у них ослаблен иммунитет, и даже вакцинация не может их защитить», — добавил он.

За последнюю неделю в Либерецком крае выявлено 27 новых случаев заболевания на 100 000 жителей. После тестов была обнаружена как британская, так и индийская мутации коронавируса. Какая именно мутация была в Доме престарелых, будет установлено после лабораторных исследований.

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Источник: novinky.cz