ВОЗ предупредила об очередной волне коронавируса осенью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 10 июня призвала европейцев ответственно относиться к путешествиям во время летних каникул и предупредила об опасности новой волны коронавируса из-за распространения индийской мутации (delta).

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По всей Европе сокращается количество случаев инфицирования, госпитализации и смерти в связи с COVID-19. Однако ВОЗ предупреждает о возможной «смертельной осени», когда может прийти новая волна эпидемии. Причина — открытие границ и прогрессирование более заразной индийской мутации коронавируса (delta).

В конце мая Всемирная организация здравоохранения представила новую систему обозначения различных штаммов коронавируса. Существующие названия заменены буквами греческого алфавита:

B.1.1.7 («Британская мутация») — alfa

B.1.351 («Южноафриканская мутация») — beta

P.1 («Бразильская мутация») — gama

B.1.617.2 («Индийская мутация») — delta

«Ввиду растущего числа массовых мероприятий, большей мобильности населения, проведения фестивалей и спортивных турниров, которые состоятся в ближайшие дни и недели, Европейское региональное бюро ВОЗ призывает к осторожности», — заявил на пресс-конференции глава Европейского региона ВОЗ Ханс Клюге. Он призвал не совершать новых ошибок, имея в виду снятие ограничений прошлым летом, что стало причиной увеличения количества случаев инфицирования осенью и зимой 2020 года.

Предупреждение появилось в то время, когда количество новых случаев заражения коронавирусом на европейском континенте продолжает падать. В некоторых странах показатели заболеваемости приблизились к цифрам, зафиксированным в августе 2020 года, поэтому правительства ряда европейских государств отменяют противоэпидемические меры. Клюге считает, что власти должны сохранять превентивные ограничения и уметь быстро реагировать при ухудшении эпидемической ситуации.

Примерно 30% людей в Европе сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, около 17% полностью вакцинированы. Этих показателей недостаточно для того, чтобы защититься от очередной волны эпидемии covid-19, полагают в ВОЗ.

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Источник: seznamzpravy.cz