Поезда RegioJet будут чаще ездить из Праги в Вену и Будапешт

«В связи с улучшением эпидемической ситуации пассажиры, которые сделали хотя бы первую прививку от коронавируса, по истечении 21 дня могут без ограничений путешествовать в Венгрию, а также, например, в Австрию», — сообщили в RegioJet.
Чешские железные дороги обеспечивают железнодорожное сообщение с Веной и Будапештом, но только с пересадками. Частный перевозчик намерен конкурировать с Чешскими железными дорогами, предложив ряд дополнительных услуг и более низкие цены на билеты. Помимо столиц Австрии и Венгрии, поезда RegioJet будут также останавливаться в венгерских городах Мошонмадьяровар и Дьер, где популярны термальные ванны.
«Сейчас мы отправляем по четыре поезда из Праги в Вену каждый день, с воскресенья два из них также будут ездить до Будапешта. В рамках еще одного летнего маршрута — до Хорватии — можно также попасть в Вену или Будапешт», — отметил перевозчик.
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Источник: ceskenoviny.cz