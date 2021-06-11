Поезда RegioJet будут чаще ездить из Праги в Вену и Будапешт

Чешский перевозчик RegioJet с 13 июня открывает регулярные железнодорожные маршруты из Праги в Будапешт с остановками в Брно и Вене. До сентября каждый день из чешской столицы в Будапешт будут ходить три поезда туда и три обратно, а с сентября поезда будут отправляться в эти города дважды в день.

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«В связи с улучшением эпидемической ситуации пассажиры, которые сделали хотя бы первую прививку от коронавируса, по истечении 21 дня могут без ограничений путешествовать в Венгрию, а также, например, в Австрию», — сообщили в RegioJet.

Чешские железные дороги обеспечивают железнодорожное сообщение с Веной и Будапештом, но только с пересадками. Частный перевозчик намерен конкурировать с Чешскими железными дорогами, предложив ряд дополнительных услуг и более низкие цены на билеты. Помимо столиц Австрии и Венгрии, поезда RegioJet будут также останавливаться в венгерских городах Мошонмадьяровар и Дьер, где популярны термальные ванны.

«Сейчас мы отправляем по четыре поезда из Праги в Вену каждый день, с воскресенья два из них также будут ездить до Будапешта. В рамках еще одного летнего маршрута — до Хорватии — можно также попасть в Вену или Будапешт», — отметил перевозчик.

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Источник: ceskenoviny.cz