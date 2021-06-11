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Два детеныша редкого цейлонского леопарда родились в зоопарке Чехии

Два детеныша редкого цейлонского леопарда родились в зоопарке Чехии

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У пары цейлонских леопардов Наяны и Даана в зоопарке Брно родились два детеныша. Они чувствуют себя хорошо, мать заботится о них, сообщили в зоологическом саду.
Фото: Zoo Brno
Два детеныша редкого цейлонского леопарда родились в зоопарке Чехии

Цейлонский леопард  — подвид леопарда, который обитает исключительно на острове Шри-Ланка и является главным хищником острова. Всего на острове живут от 750 до 900 особей. Внешне похож на индийского леопарда, однако отличается от него меньшими размерами. Вес самцов в среднем составляет 56 кг, самок — вес 29 кг. Этот подвид занесен в «красный» список как находящийся под угрозой исчезновения.

Разведение цейлонских леопардов в Брно имеет важное значение в рамках миссии европейских зоопарков, которые участвуют в спасении этих редких представителей семейства кошачьих с острова Шри-Ланка. 

«За последние двадцать лет в нашем зоопарке было девять леопардов, но только Наяна и Даан образовали стабильную пару. Молодых особей этого подвида леопарда в мире не так много, поэтому мы очень рады рождению детенышей», — сказал директор Брненского зоопарка Мартин Говорка. Первые две недели имеют решающее значение для каждого разведения, поэтому сотрудники зоопарка постоянно наблюдают за животными.

Самец Даан родился в зоопарке Бюргерса в Арнеме (Нидерланды), а Наяна — в зоопарке Братиславы. Самец и самка из первого помета сейчас находятся в зоопарках Остравы и Йиглавы.

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Источник: novinky.cz

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Темы
животные зоопарк Брно Чехия
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