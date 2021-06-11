Одна из улиц Праги вошла в рейтинг самых модных в мире

Улица Кржижикова, расположенная в пражском районе Карлин, заняла 11-е место среди самых модных улиц мира в рейтинге журнала Time Out. Возглавляет список Smith Street в Мельбурне (Австралия).

«Возможно, Кржижикове улице много лет не уделяли внимания и она пострадала от наводнения, но сегодня это самая оживленная улица Праги», — пишет журнал Time Out. Авторы рейтинга отмечают дома в стиле модерн, расположенные на улице, и церковь Св. Кирилла и Мефодия на Карлинской площади, а также многочисленные рестораны, предлагающие различные деликатесы. «Недавно отреставрированный виадук Негрелли скоро станет местом для магазинов и культурных пространств, которые будут созданы под его сводами», — добавляют они. В этом районе расположены и Карлинские казармы — пространство, где пражане встречаются с друзьями, пьют пиво или посещают летний кинотеатр.

Улица Smith Street в австралийском Мельбурне заняла первое место в рейтинге. Здесь расположен стильный винный бар, классические рестораны, вьетнамская пекарня и музыкальный магазин, где можно купить пластинки. В топ-10 рейтинга также вошли Passeig de Sant Joan в Барселоне, South Bank в Лондоне, San Isidro в Гаване, Sunset Boulevard в Лос-Анджелесе, улица Witte de Withstraat в Роттердаме, Rua Três Rios в Сан-Паулу, Haji Lane в Сингапуре, Rua Rodrigues de Faria в Лиссабоне. Замыкает первую десятку Calle Thames в Буэнос-Айресе.

Рейтинг самых модных улиц составляют 30 международных экспертов. Это первый подобный список, составленный Time Out. В прошлом году в рейтинге были представлены районы городов мира.

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Источник: novinky.cz