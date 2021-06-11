Исследование определило количество алкоголиков в Чехии

Хотя рестораны и бары были закрыты большую часть года из-за эпидемии коронавируса, чехи не перестали употреблять алкоголь, скорее наоборот. Всё больше людей стали пить дома, а многие из них — ежедневно.

Фото: pixabay

По данным Чешского статистического управления, каждый день употребляют алкоголь 19,8% чехов старше 15-ти лет (на 2,4% больше, чем в 2019 году). По итогам 2020 года в пересчете на душу населения каждый чех выпивал 8 литров чистого алкоголя, однако если вычесть трезвенников, то эта цифра еще больше — 9,5 литра (на 0,7 литра больше, чем в 2019 году). На 3% выросло и количество непьющих людей — с 15,9% до 12,7%.

По словам автора исследования SZÚ Ладислава Чсеми, чаще всего люди пьют алкоголь во время эпидемии и чрезвычайных ситуаций, чтобы снять стресс.

«Те, кто мало пил до эпидемии или только на светских мероприятиях, совсем бросили пить, потому что рестораны были закрыты. Но те, кто много пил, стали пить еще больше», — сказал он. Люди отреагировали на то, что не могут ходить на работу или общаться с друзьями. Спиртным они компенсировали страх перед болезнью или боязнь потерять работу. Чаще всего употребляют алкоголь люди с низким уровнем образования, проживающие в городах, говорится в исследовании.

Около 8% чехов напиваются каждый день. Это означает, что они выпивают более трех кружек пива или стаканов вина в день.

Почти каждый день пьют 29% мужчин и 11% женщин. Половина мужчин и 28% женщин употребляют алкоголь не реже одного раза в неделю. Пиво является наиболее распространенным алкогольным напитком — 57% мужчин пьют его не реже одного раза в неделю или чаще. Женщины предпочитают пить вино, почти четверть опрошенных пьют его хотя бы раз в неделю.

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Источник: novinky.cz