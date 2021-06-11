Чешский эпидемиолог описал четыре сценария дальнейшего развития эпидемии covid-19

Чешский эпидемиолог Растислав Мадьяр считает, что дальнейшее развитие эпидемии коронавируса может происходить по четырем сценариям. По его мнению, ситуация ухудшится, но не настолько, чтобы больницы были перегружены.

Фото: CNN Prima News

Маловероятным Мадьяр считает оптимистический сценарий, при котором в ближайшее время эпидемия сойдет на нет. «Я этому не верю, мы не можем быть такими наивными», — сказал эпидемиолог.

При втором сценарии прогнозируются только вспышки болезни в отдельных регионах или между группами непривитых людей. Инфекция не будет массово распространяться при условии, что достаточное число людей пройдут вакцинацию.

Более правдоподобным, по мнению Мадьяра, является третий сценарий. Он предполагает, что эпидемическая ситуация ухудшится осенью, репродуктивное число будет расти. Сейчас этот показатель составляет менее единицы, что свидетельствует о замедлении эпидемии. Согласно этому сценарию, больницы не будут переполнены пациентами в тяжелом состоянии. Удерживать развитие эпидемии можно будет мягкими мерами.

Последний сценарий — пессимистический. В этом случае больницы будут перегружены. Такой риск действительно существует, поскольку часть пожилого населения страны все еще не вакцинирована. Эпидемиолог настаивает на том, что молодых людей, недооценивающих опасность вируса, необходимо убедить сделать прививки. В мире уже зафиксированы случаи госпитализации людей молодого возраста, например, в Великобритании в больницы с коронавирусом попадают и дети.

Еще одной угрозой Мадьяр считает распространение в Чехии более заразной индийской мутации коронавируса (delta). Однако люди, которые сделали обе прививки, защищены от этого штамма вируса.

Источник: novinky.cz

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