Чешский хоккеист Яромир Ягр отказался участвовать в правительственной кампании по вакцинации

​Чешский хоккеист Яромир Ягр отклонил предложение премьер-министра Андрея Бабиша присоединиться к правительственной кампании по вакцинации против covid-19.

Фото: NHL

Он аргументировал это решение тем, что он не собирался сейчас прививаться, потому что у него достаточно антител. Однако эксперты Минздрава считают, что количество антител не должно играть роли при принятии решения о вакцинации.

«Кто-то сказал ему, что нужно сделать тест на антитела. И если они у него есть, ему не нужно делать прививку. Но это не так. Даже Чешское вакцинологическое общество не рекомендует проводить тестирование на антитела против covid», — сказала заместитель министра здравоохранения, пневмолог Мартина Вашакова.

Издание Seznam Zprávy попросило Яромира Ягра пояснить причины отказа участия в правительственной кампании, но он пока не ответил на вопросы. Бабиш ранее неоднократно сотрудничал с Ягром, последний раз — в региональной предвыборной кампании ANO.

Эпидемиолог Петр Смейкал отказался отвечать на вопрос, кому именно в июне пришла в голову идея вовлечь Ягра в кампанию. Но он сказал, почему не следует принимать во внимание количество антител при принятии решения о вакцинации от коронавируса.

«Измерение показателя антител перед вакцинацией не рекомендуется. Во-первых, нет четко установленной границы достаточного количества антител, во-вторых, никто не знает, как быстро человек потеряет антитела», — отметил Смейкал.

Такого же мнения придерживается руководитель лабораторной группы Министерства здравоохранения Мариан Гайдух.

«Проблема с антителами против SARS-CoV-2 заключается в том, что мы не знаем, сколько антител и против каких антигенов достаточно для защиты от инфекции. Вот почему их обычно не исследуют перед вакцинацией», — сказал Гайдух.

Вашакова выступает категорически против учета показателя антител. Как заместитель министра здравоохранения, она имеет сильный голос в правительстве по этим вопросам.

«Клиническая группа Минздрава комментировала этот вопрос несколько раз. Есть только два показания для тестирования на антитела. Первое относится к донорам плазмы, необходимой для лечения covid. Второе — когда у пациента никогда не было положительного теста на covid, но у него есть признаки, которые это подтверждают, например, рентгеновский снимок», — сказала Вашакова.Она считает, что лаборатории только зарабатывают на этих тестах, чтобы окупить вложения.

По словам Вашаковой, антитела против covid все еще недостаточно исследованы. В будущем может быть принято решение о вакцинации в зависимости от их количества, но имеющихся научных знаний недостаточно, говорит пневмолог.

Вакцинация также не вызывает никаких проблем у людей, у которых есть антитела.

«Наличие у кого-то антител не означает, что у них должны быть побочные эффекты после вакцинации. Кроме того, вакцина индуцирует иммунную защиту от устойчивых мутаций, поэтому, желательно, чтобы человек, перенесший коронавирус, сделал прививку через три месяца», — добавляет она.

Яромир Ягр публично не заявляет, переболел он COVID-19 или нет. В июле прошлого года зимний стадион его хоккейного клуба Rytíři Kladno пришлось закрыть из-за заражения. У троих спортсменов была обнаружена инфекция, все игроки были отправлены на карантин.

Источник: seznamzpravy.cz

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