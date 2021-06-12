В Чехии будут судить россиянина, который угрожал убить сотрудников банка

​В мае мужчина позвонил на линию обслуживания клиентов Komerční banka и пригрозил, что пойдет в отделение банка в Клатовах и убьет всех сотрудников ножом. Россиянина разозлило то, что банкомат не выдал ему деньги из-за превышения недельного лимита.

«Мы подали иск против этого человека по обвинению в вымогательстве», — подтвердила в пятницу начальник прокуратуры Клатовы Йиржина Витовцова.

Инцидент произошел в мае этого года. Мужчина, проживающий в Клатовы, сначала пожаловался оператору, что дважды не получил необходимую сумму в размере 1000 крон в банкомате. Когда служащий банка сказал ему, что деньги не были выплачены из-за превышения недельного лимита, Александр П. ответил: «Что, если я возьму нож, пойду в ваш банк и всех там убью. Вы отдадите мне мои деньги ... черт возьми, потому что я их заработал», — резко сказал мужчина. Затем он продолжил: «Либо ты отдашь деньги мне, либо я приеду и убью любого, кто попадется мне на глаза. Я заколю их ножом, а потом убью».

Таким образом, считают следователи, он заставлял сотрудника банка выдать ему деньги со счета под угрозой убийства сотрудников Komerční banka. Угрозы этого человека привели к усилению мер безопасности в отделении банка на несколько дней.

Источник: novinky.cz

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