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Еще двое привитых заразились COVID-19 в Доме престарелых

Еще двое привитых заразились COVID-19 в Доме престарелых

420on.cz 177
​Двое пожилых людей заразились коронавирусом даже после вакцинации. Это супружеская пара из дома престарелых в Велке Гамры в Либерецком крае, который был закрыт из-за распространения инфекции. Еще один человек — привитый клиент социального учреждения — ранее скончался от коронавируса.
Фото: pixabay
Еще двое привитых заразились COVID-19 в Доме престарелых

Дом престарелых в Велке Гамры, насчитывающий 130 клиентов, является одним из крупнейших социальных объектов в крае. Все клиенты соцучреждения были вакцинированы от коронавируса. Из 90 сотрудников только 7 не сделали прививки. Одна из непривитых работниц заболела коронавирусом и заразила всю свою семью.

Инфекция была обнаружена, когда один из зараженных клиентов Дома престарелых потерял сознание и был доставлен в больницу. У него нашли британскую мутацию коронавируса и он умер, хотя был вакцинирован. Еще два человека были инфицированы COVID-19.

10 июня ПЦР-тесты прошли еще 60 клиентов Дома престарелых, в двух случаях тесты оказались положительными, сообщили либерецкие гигиенисты.

«Это супружеская пара, у которой мы ожидали положительного результата ПЦР, потому что аналогичный результат был и после тестирования на антиген в Доме престарелых. У других клиентов и сотрудников был отрицательный результат теста ПЦР», — сказал директор Дома престарелых Честмир Скрбек, добавив, что у супружеской пары очень легкое течение болезни. «Если бы мы не тестировали их, не было бы причин думать, что они больны», — пояснил директор.

С 7 июня Дом престарелых был закрыт. Еще 26 человек пока находятся на карантине. Гигиенисты больше не планируют никаких дальнейших мер, например, массового тестирования. С 14 июня учреждение вновь будет открыто.

В Чехии уже более двух миллионов человек сделали обе прививки от коронавируса. В общей сложности введено 6,44 миллиона вакцин, сообщает Минздрав. Эпидемия в стране идет на спад. За последние семь дней на каждые 100000 жителей приходилось менее 15 инфицированных. Такой низкий уровень заболеваемости последний раз был в августе прошлого года.

Источник: echo24.cz

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