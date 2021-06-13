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EMA: вакцину AstraZeneca нельзя давать людям старше 60 лет

EMA: вакцину AstraZeneca нельзя давать людям старше 60 лет

420on.cz 427
Государствам следует прекратить использование вакцины AstraZeneca для людей старше 60 лет. Об этом заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери. Некоторые страны уже отказались от этой вакцины из-за риска образования тромбов.
EMA: вакцину AstraZeneca нельзя давать людям старше 60 лет

9 июня министерство здравоохранения Чехии заявило, что не рекомендует вакцинировать людей младше 60 лет препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Причина — редкие случаи образования тромбов. Решение министерства соответствует рекомендациям Чешского вакцинологического общества и Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL)

Ранее EMA считало вакцину AstraZeneca подходящей для всех возрастных групп, поскольку риск заражения covid-19 опаснее, чем любых осложнений после введения препарата.

«В контексте пандемии мы придерживались мнения, что вакцина приносит пользу всем возрастным группам», — сказал Кавалери в интервью итальянской газете La Stampa. В EMA Кавалери отвечает за стратегию вакцинации.

Однако количество заражений covid-19 в Европе сокращается. Кроме того, известно, у молодых людей риск появления осложнений ниже. Кавалери сказал, что было бы лучше использовать вакцины с медиаторной RNA (mRNA), которые не содержат мертвых или ослабленных патогенов, а содержат генетическую информацию о вирусе. Именно к такой группе вакцин относятся препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

В некоторых странах прививки препаратом AstraZeneca уже не делают людям младше 60 лет. Среди них, например, Италия. На вопрос, следует ли национальным органам здравоохранения избегать введения AstraZeneca людям старше 60 лет, Кавалери ответил: «Да. Многие страны, например Франция и Германия, рассматривают отказ от этого препарата, поскольку есть большое количество вакцин mRNA».

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
вакцинация Чехия Европа Евросоюз прививки коронавирус Министерство здравоохранения
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