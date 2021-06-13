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В Чехии один из участников акции протеста прилепил себя клеем к дороге

В Чехии один из участников акции протеста прилепил себя клеем к дороге

420on.cz 161
В Брно активисты движения Extinction Rebellion 12 июня провели акцию протеста против изменения климата. В нескольких местах они заблокировали движение транспорта. Один из них специально прилепил себя клеем в дороге, отлеплять его пришлось полиции и пожарным.
Фото: Facebook
В Чехии один из участников акции протеста прилепил себя клеем к дороге

Шесть протестующих в разных местах города в субботу днем ​​сидели на дорогах и перекрывали движение. В четырех случаях сотрудники городской полиции были вынуждены силой увести их с шоссе. Однако на улице Милады Гораковой один из участников демонстрации приклеил себя к дороге моментальным клеем. «Поэтому мы вызвали пожарных, которые его отлепили от поверхности с помощью бензина», — сказала пресс-секретарь полиции Маркета Шкриванкова. Полиция также следила за порядком на улицах Pionýrská, Nádražní a Úzká, но никаких конфликтов не было.

Активисты пытались привлечь внимание к климатическому кризису и необходимому переходу к безуглеродной экономике. Помимо Брно, акции протеста прошли в Праге, а также в Германии, Франции, Бельгии и Италии. Цель заключалась в том, чтобы заставить прохожих задуматься об экологических проблемах.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Брно Чехия экология протест дороги Автомобили
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