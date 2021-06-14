Жара до +35 ожидается в Чехии

В конце этой недели температура воздуха днем поднимется до 35 °C, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

Фото: pixabay

Новая рабочая неделя июня началась холодным утром — на Шумаве температура опустилась ниже нуля. Однако не только в горах было довольно холодно, например, в Карловых Варах столбик термометра утром 14 июня показывал 3,9 градуса тепла, в Либереце — 4,7 °C, а в Доксанах — 4,5 °C. Уже с сегодняшнего дня в Чехии будет тепло и солнечно благодаря теплому воздуху с юга, который постепенно поступает в республику, добавила Гонсова.

Во второй половине недели температура достигнет наивысшей отметки в 35 °C. «Это температурный рекорд — в середине июня так жарко было последний раз в 2013 году», — рассказала метеоролог. Она предупредила, что в такую погоду в полдень нельзя находиться под прямыми солнечными лучами без защитного крема и головных уборов.

В понедельник днем температура поднимется до 22-26 °C, в Моравскосилезском регионе — до 20 °C. Во вторник метеорологи ожидают небольшую облачность, утром столбик термометра покажет от 9 до 13 °C, днем будет от 24 до 28 °C. В среду синоптики обещают переменную облачность, в некоторых районах возможны дожди. Утром будет от 11 до 15 градусов тепла, днем — от 25 до 29 °C. В четверг утром сохранится примерно такая же погода, однако днем воздух прогреется до 29-33 °C.

В пятницу ожидается увеличение облачности, иногда возможны дожди и грозы. Утренняя температура составит от 13 до 17 °C, днем будет очень жарко — от 30 до 34 °C. В субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду, днем ​​будут дожди и грозы. Утренняя температура составит от 16 до 20 °C, днем — от 31 до 35 градусов тепла. В воскресенье метеорологи обещают дожди и грозы в большинстве районов Чехии, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.

Источник: novinky.cz

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