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Население Чехии сократилось более чем на 45 000 человек с января по март 2021 года

Население Чехии сократилось более чем на 45 000 человек с января по март 2021 года

420on.cz 673
​По данным на конец первого квартала в Чехии проживало 10 694 480 человек, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ). Из-за смертности в результате эпидемии covid-19 численность населения упала ниже июньского показателя прошлого года — 10,7 миллиона человек.
Фото: pixabay
Население Чехии сократилось более чем на 45 000 человек с января по март 2021 года

За первый квартал население республики уменьшилось более чем на семь тысяч человек, несмотря на то, что в этом году родилось 27 200 детей (примерно на пятьсот больше, чем за аналогичный период прошлого года). 

«Число умерших с начала января до конца марта этого года достигло 46 437 человек. Это на 54% (или 16 200 смертей) больше, чем в первом квартале 2020 года», — отметили в ČSÚ.

Худший показатель смертности зафиксирован в марте, когда умерло на 63% больше людей, чем в марте прошлого года.  Увеличение количества умерших по сравнению с прошлым годом наиболее заметно среди людей старшего возраста. В возрастной группе от 75 до 79 лет рост количества смертельных случаев составил 76%, в возрастной группе от 70 до 74 лет — 73%.

За первые три месяца в Чехию иммигрировало более 19 100 человек, из Чехии уехали 7 200 человек.

Согласно официальной статистике с момента начала эпидемии в Чехии умерло 30 226 человек, инфицированных covid-19. Большинство смертельных случаев приходятся на первый и второй кварталы этого года.

Источник: novinky.cz

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Чехия статистика коронавирус население
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