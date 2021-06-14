Население Чехии сократилось более чем на 45 000 человек с января по март 2021 года

За первый квартал население республики уменьшилось более чем на семь тысяч человек, несмотря на то, что в этом году родилось 27 200 детей (примерно на пятьсот больше, чем за аналогичный период прошлого года).
«Число умерших с начала января до конца марта этого года достигло 46 437 человек. Это на 54% (или 16 200 смертей) больше, чем в первом квартале 2020 года», — отметили в ČSÚ.
Худший показатель смертности зафиксирован в марте, когда умерло на 63% больше людей, чем в марте прошлого года. Увеличение количества умерших по сравнению с прошлым годом наиболее заметно среди людей старшего возраста. В возрастной группе от 75 до 79 лет рост количества смертельных случаев составил 76%, в возрастной группе от 70 до 74 лет — 73%.
За первые три месяца в Чехию иммигрировало более 19 100 человек, из Чехии уехали 7 200 человек.
Согласно официальной статистике с момента начала эпидемии в Чехии умерло 30 226 человек, инфицированных covid-19. Большинство смертельных случаев приходятся на первый и второй кварталы этого года.
Источник: novinky.cz
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