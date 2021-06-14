Обзор СМИ Чехии 14.06.2021: чешский центр в России, замена водительских прав и самые дорогие выборы

Сколько потратят на осенние выборы, кому нужно менять права и зачем чешским компаниям открывать свой центр в Москве. Подготовили ежедневную подборку из чешских СМИ. О чем, кроме статистики заболеваемости и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в понедельник, 14 июня.

E15

Октябрьские выборы в Палату депутатов обойдутся более чем в 1,3 млрд крон, если верить E15. Около половины суммы уйдет на организацию, остальное – на оплату избирательных расходов политических партий. Вероятно, это будут самые дорогие выборы с 2006 года.

Выборы в этом году будут дороже из-за мер против распространения коронавируса. Люди, которые находятся в вынужденной изоляции, также смогут принять участие из машины или с помощью переносной урны. Строительство избирательных участков обойдется в 12,5 млн крон.

После этого Министерство внутренних дел увеличит вознаграждение членов избирательных комиссий. Они будут выполнять работы в сложных гигиенических условиях с повышенным риском заражения. Они получат прибавку в 500 крон, а общий бюджет увеличится на 59 миллионов крон.

Mf Dnes

Mf Dnes напоминает о замене водительских прав. Это касается тех, кто имел действующий документ до сентября прошлого года. Истекает срок действия закона в ЕС, согласно которому люди могли управлять автомобилем с истекшими водительскими правами во время локдауна. Водители должны заменить свои права до – конца июня.

Regionální Deník

«В этом году чешский мед станет дороже на 20 крон за килограмм», – сообщает Regionální Deník. Виной всему холодная и дождливая весна, которая уничтожила некоторые ульи.

Hospodářské noviny

Чешские компании хотят открыть собственный центр в России. В сегодняшнем выпуске газеты Hospodářské noviny читатели узнают, что новый центр должен помогать предпринимателям с партнерскими контактами, оформлением визы или информацией об инвестиционных возможностях. Он заменит урезанное посольство в Москве. Министерство иностранных дел хочет поддержать его работу финансово. Аналогичное представительство в России уже имеют немецкие компании.

Источник: iRozhlas.cz

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