Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
20.98
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Спасатели нашли чешского туриста, который два дня провел в горах в одних шортах

Спасатели нашли чешского туриста, который два дня провел в горах в одних шортах

420on.cz 87
​Чешский турист застрял на скале в Альпах на границе Германии и Австрии. Ему пришлось ночевать там два дня. Только в понедельник ночью 49-летний мужчина был спущен вниз в долину на спасательном вертолете.
Спасатели нашли чешского туриста, который два дня провел в горах в одних шортах

В субботу, 12 июня, турист в кроссовках и шортах вместе со своей знакомой отправился в горы в районе Hohes Brett над долиной Блантауталь в Альпах (Берхтесгаденский край). Спустя некоторое время женщина решила вернуться в долину. Пеший тур продолжался несколько часов, и вскоре мужчина не смог продолжать движение по снегу в промокшей обуви. Женщина пыталась ему дозвониться, но безуспешно. Тогда она сообщила властям и спасателям о том, что ее спутник потерялся в горах. Около 23:00 в воскресенье турист был обнаружен на каменной скале с помощью тепловой камеры австрийского спасательного вертолета. Чтобы спасти туриста, пришлось вызвать мюнхенскую команду, специально подготовленную для ночной операции в горах. Мероприятие завершилось в понедельник около двух часов ночи.

«Это почти чудо, что в этой ситуации и в такой одежде турист пережил на скале две ночи», — сообщает баварская полиция.

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
туристы горы спасатели Чехия Австрия
Читайте
по теме 
Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле
14.06.2021 17:24 Общество
Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле
27
Поезда RegioJet будут чаще ездить из Праги в Вену и Будапешт
11.06.2021 11:56 Общество
Поезда RegioJet будут чаще ездить из Праги в Вену и Будапешт
2314
Глава МВД Чехии извинился перед задержанными в аэропорту Праги туристами
07.06.2021 16:20 Общество
Глава МВД Чехии извинился перед задержанными в аэропорту Праги туристами
2249
Полиция задержала 140 туристов в аэропорту Праги из-за фальшивых тестов на COVID-19
06.06.2021 13:13 Общество
Полиция задержала 140 туристов в аэропорту Праги из-за фальшивых тестов на COVID-19
4144
Последние новости:
14
июня
Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле
14.06.2021 17:24 Общество
Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле
27
Премии госслужащих Чехии в несколько раз превысили бонусы медработников
14.06.2021 14:28 Экономика
Премии госслужащих Чехии в несколько раз превысили бонусы медработников
326
Обзор СМИ Чехии 14.06.2021: чешский центр в России, замена водительских прав и самые дорогие выборы
14.06.2021 14:15 Общество
Обзор СМИ Чехии 14.06.2021: чешский центр в России, замена водительских прав и самые дорогие выборы
391
На зарплаты чиновников в Чехии выделили 250 млрд крон
14.06.2021 12:36 Экономика
На зарплаты чиновников в Чехии выделили 250 млрд крон
249
Население Чехии сократилось более чем на 45 000 человек с января по март 2021 года
14.06.2021 10:55 Общество
Население Чехии сократилось более чем на 45 000 человек с января по март 2021 года
673
Жара до +35 ожидается в Чехии
14.06.2021 09:02 Общество
Жара до +35 ожидается в Чехии
1970
13
июня
В Чехии один из участников акции протеста прилепил себя клеем к дороге
13.06.2021 16:55 Общество
В Чехии один из участников акции протеста прилепил себя клеем к дороге
1663
EMA: вакцину AstraZeneca нельзя давать людям старше 60 лет
13.06.2021 13:33 Общество
EMA: вакцину AstraZeneca нельзя давать людям старше 60 лет
1350
12
июня
Еще двое привитых заразились COVID-19 в Доме престарелых
12.06.2021 17:43 Общество
Еще двое привитых заразились COVID-19 в Доме престарелых
2428
Как избавиться от русского акцента в чешском. Часть 2
12.06.2021 12:35 Общество
Как избавиться от русского акцента в чешском. Часть 2
2423


Мобильная версия