Спасатели нашли чешского туриста, который два дня провел в горах в одних шортах

​Чешский турист застрял на скале в Альпах на границе Германии и Австрии. Ему пришлось ночевать там два дня. Только в понедельник ночью 49-летний мужчина был спущен вниз в долину на спасательном вертолете.

В субботу, 12 июня, турист в кроссовках и шортах вместе со своей знакомой отправился в горы в районе Hohes Brett над долиной Блантауталь в Альпах (Берхтесгаденский край). Спустя некоторое время женщина решила вернуться в долину. Пеший тур продолжался несколько часов, и вскоре мужчина не смог продолжать движение по снегу в промокшей обуви. Женщина пыталась ему дозвониться, но безуспешно. Тогда она сообщила властям и спасателям о том, что ее спутник потерялся в горах. Около 23:00 в воскресенье турист был обнаружен на каменной скале с помощью тепловой камеры австрийского спасательного вертолета. Чтобы спасти туриста, пришлось вызвать мюнхенскую команду, специально подготовленную для ночной операции в горах. Мероприятие завершилось в понедельник около двух часов ночи.

«Это почти чудо, что в этой ситуации и в такой одежде турист пережил на скале две ночи», — сообщает баварская полиция.

Источник: irozhlas.cz