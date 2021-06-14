Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле

​Пражский городской суд частично отменил меру Минздрава, согласно которой при возвращении из некоторых стран в Чехию туристы обязаны предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Эта мера будет отменена с 17 июня.

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Сейчас люди, приезжающие в Чехию из стран с очень высоким риском распространения инфекции, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, чтобы вернуться в республику. Соответствующее постановление Минздрава действует с 28 мая. По мнению суда, тест не может быть обязательным для людей, путешествующих индивидуальным транспортом, например, автомобилем. Туристам, возвращающимся в страну на самолете, автобусе или поезде, по-прежнему понадобится тест.

Обязательство пройти тестирование является ограничением права на въезд в Чешскую Республику, которое гарантируется Хартией основных прав и свобод, говорится в решении суда. Если гражданин въезжает в страну на личном транспорте, то цель — охрана здоровья населения — может быть достигнута более мягкими средствами, чем обязательная сдача анализов в аккредитованной лаборатории перед возвращением в Чешскую Республику, сказал судья Штепан Выборны.

Сейчас перед возвращением в Чехию люди должны изучить условия тестирования в конкретной стране и найти аккредитованные лаборатории. Однако, по мнению суда, риск заразить других людей, приезжая в республику на автомобиле, минимален. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее распространение инфекции, турист уже в Чешской Республике должен в течение пяти дней сделать тест на коронавирус, до этого времени он находится в самоизоляции. Этой меры вполне достаточно, пришел к выводу суд.

Источник: novinky.cz