Что изменится в Чехии в ближайшие 14 дней

С 15 июня
учителя и ученики школ в Злинском, Южночешском и Либерецком регионах не должны будут носить медицинские маски во время уроков (сейчас эта мера касается всех регионов, кроме трех указанных)
это решение затронет и работников фирм в Злинском, Южночешском и Либерецком регионах — им не нужно будет носить медицинские маски в офисе.
С 1 июля
допустимая заполняемость бассейнов и велнес-центров увеличится до 75%
в ресторанах и клубах можно будет проводить концерты, однако танцевать на дискотеках будет по-прежнему запрещено
в магазинах будут действовать новые правила — один посетитель на 10 квадратных метров площади (сейчас 1 человек на 15 квадратных метров)
парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны больше не должны будут предоставлять услуги только одному клиенту в конкретное время, кроме того, отменят необходимость вести учёт клиентов
на улице будет разрешено проводить культурные мероприятия с участием до 5000 человек (зрители смогут сидеть или стоять). Допустимую заполняемость помещений увеличат до 75% от общей вместимости, а общее количество посетителей — не более 2000 человек.
люди смогут употреблять еду и напитки в кинотеатрах и во время театральных представлений (как на улице, так и в помещениях)
будут сняты ограничения на число участников экскурсий с гидом (сейчас — максимум 10 человек).
Источник: novinky.cz
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