Что изменится в Чехии в ближайшие 14 дней

Правительство Чехии 14 июня одобрило дальнейшее снятие ограничительных мер. Они касаются школ, магазинов, заведений сферы услуг и культурных мероприятий. Рассказываем, какие изменения вступят в силу в ближайшее время.

Фото: pixabay

С 15 июня

учителя и ученики школ в Злинском, Южночешском и Либерецком регионах не должны будут носить медицинские маски во время уроков (сейчас эта мера касается всех регионов, кроме трех указанных)

это решение затронет и работников фирм в Злинском, Южночешском и Либерецком регионах — им не нужно будет носить медицинские маски в офисе.

С 1 июля

допустимая заполняемость бассейнов и велнес-центров увеличится до 75%

в ресторанах и клубах можно будет проводить концерты, однако танцевать на дискотеках будет по-прежнему запрещено

в магазинах будут действовать новые правила — один посетитель на 10 квадратных метров площади (сейчас 1 человек на 15 квадратных метров)

парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны больше не должны будут предоставлять услуги только одному клиенту в конкретное время, кроме того, отменят необходимость вести учёт клиентов

на улице будет разрешено проводить культурные мероприятия с участием до 5000 человек (зрители смогут сидеть или стоять). Допустимую заполняемость помещений увеличат до 75% от общей вместимости, а общее количество посетителей — не более 2000 человек.

люди смогут употреблять еду и напитки в кинотеатрах и во время театральных представлений (как на улице, так и в помещениях)

будут сняты ограничения на число участников экскурсий с гидом (сейчас — максимум 10 человек).

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: