Минздрав Чехии: карантин после первой дозы вакцины обязателен

​Людям, получившим первую дозу вакцины от коронавируса, нужно будет пройти карантин, если они контактировали с инфицированным. Соответствующее изменение 14 июня одобрило правительство, чтобы предотвратить распространение новых мутаций covid-19. Ранее те, кто сделал первую прививку, не должны были находиться в карантине.

«Это связано с тем, что индийская мутация, в частности, устойчива к первой дозе вакцинации, мы хотим предотвратить распространение мутаций», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех после заседания кабинета министров.

Если после второй прививки прошло 14 дней, человек уже не обязан находиться в карантине после контакта с зараженным.

Интервал между первой и второй дозой вакцины составляет 42 дня для наиболее часто применяемого в Чехии препарата Pfizer/BioNTech. Привитый человек уже после трех недель после первой дозы вакцины может посещать рестораны, заведения сферы услуг, культурные мероприятия или выезжать в некоторые страны без необходимости делать тест на коронавирус.

У вакцины AstraZeneca интервал между первой и второй прививкой составляет 12 недель.

Источник: novinky.cz

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