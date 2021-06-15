Чешская почта закроет все отделения 19 и 20 июня

Все отделения Чешской почты будут закрыты в ближайшие выходные, 19 и 20 июня. Причина — плановое оперативное обслуживание дата-центров компании. Прекращение работы коснется и подразделений Balíkovna pro partnery, они не будут выдавать посылки, сообщил пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик.

Приостановление работы, запланированное с 19:00 пятницы, продлится до 24:00 воскресенья. Во время технических работ будут недоступны все сайты, управляемые Чешской почтой (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info), а также все мобильные приложения (Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline и др.). Невозможно будет связаться с колл-центром Чешской почты в течение указанного периода. Система электронных ящиков (datových schránek) будет функционировать в обычном режиме.

Чешская почта имеет 3200 отделений (как самостоятельных, так и партнерских). В компании работает около 27 000 человек.

Источник: seznamzpravy.cz

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