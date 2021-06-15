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В Чехии запустят новое приложение для проверки тестов на COVID-19 и сертификатов вакцинации

В Чехии запустят новое приложение для проверки тестов на COVID-19 и сертификатов вакцинации

420on.cz 125
​На этой неделе будет запущено новое мобильное приложение ČTečka, которое используется для проверки сертификатов о вакцинации или результатов теста на коронавирус. В приложении отображается зеленая или красная полоса в зависимости от того, действителен ли сертификат и соответствует ли он действующим в настоящее время правилам, сообщил пресс-секретарь Национального агентства связи и информационных технологий (NAKIT) Лукаш Трнка.
В Чехии запустят новое приложение для проверки тестов на COVID-19 и сертификатов вакцинации

Примерно раз в сутки приложение обновляет правила валидации и сертификаты подписи стран ЕС. С помощью мобильного телефона в приложении можно отсканировать уникальный QR-код, который является частью каждого сертификата о вакцинации или результата теста, и сразу же проверить электронную подпись и действительность сертификата. Подключение к Интернету для этого не требуется. Мобильное приложение будет доступно на платформах Google и Apple.

После скачивания QR-кода приложение ČTečka покажет вам зеленую или красную полосу в зависимости от того, действителен ли сертификат, а также сведения о владельце сертификата (включая информацию о типе вакцины или результате теста на коронавирус). Приложение будет доступно на чешском и английском языках.

Лукаш Трнка рассказал, что в настоящее время готовится к запуску еще одно мобильное приложение — Tečka. Однако оно используется только для представления результатов теста на антиген или ПЦР, подтверждения о болезни или вакцинации. В Tečka можно загрузить больше сертификатов, например, информацию о тестах для детей.

Скачать сертификаты можно будет через NIA (eObčanka, Mobilní klíč eGovernmentu, Bankovní identita и др.). Приложение Tečka будет защищено отпечатками пальцев, идентификатором лица, пин-кодом и др. Оно будет запущено до 30 июня.

Оба приложения будут работать в автономном режиме, информация будет регулярно обновляться.

Источник: idnes.cz

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Темы
мобильный телефон Чехия коронавирус
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