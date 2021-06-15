В Чехии женщина везла обед на крыше автомобиля

Полиция в Пардубицком крае остановила автомобиль Škoda Fabia, на крыше которого женщина везла сковородку с едой.

Патруль заметил странный предмет на крыше машины в городе Голице. Полицейские дали сигнал к остановке, чтобы предупредить водителя об опасной ситуации. Женщина была сильно удивлена.

«Сотрудникам полиции удалось заверить женщину, что она не нарушала правила дорожного движения. С улыбкой полицейские порекомендовали выбрать более безопасный метод перевозки и подогрева обеда и пожелали приятного аппетита», — рассказал пресс-секретарь полиции Иржи Сейкора.

Он добавил, что патрули сталкиваются с различными предметами, которые водители оставляют на крыше автомобиля — ключи, кошельки или мобильный телефон, но сковорода с едой для них была сюрпризом. В Twitter анонимный пользователь написал полиции, что один раз оставил на крыше авто 10 килограммов сахара.

Источник: novinky.cz

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