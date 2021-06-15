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Обзор СМИ Чехии 15.06.2021: депрессия у учителей, новые зарплаты «бригадников» и наказание за полицейскую жестокость

Обзор СМИ Чехии 15.06.2021: депрессия у учителей, новые зарплаты «бригадников» и наказание за полицейскую жестокость

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Сколько учителей в Чехии страдают от депрессии, почему работодатели вынуждены поднять зарплаты временным работникам и какое наказание понесет полицейский, проявивший жестокость по отношению к нарушителю. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии во вторник, 15 июня.
Обзор СМИ Чехии 15.06.2021: депрессия у учителей, новые зарплаты «бригадников» и наказание за полицейскую жестокость

E15

Чешская фирма получила один из крупнейших IT-контрактов. Об этом рассказывает издание E15. В течение четырех лет компания Autocont будет предоставлять технологические и консультационные услуги для центров обработки данных примерно пятидесяти европейских организаций. В их числе Европейский парламент и Европейский центральный банк. Стоимость контракта превышает миллиард крон.

Mf Dnes

Чешские органы управления и больницы все чаще подвергаются нападениям хакеров-вымогателей. Они крадут конфиденциальные данные, затем требуют деньги в обмен на информацию, пишет Mf Dnes. С начала года Национальное управление кибербезопасности зафиксировало шесть крупных атак на государственные или общественные учреждения.

Hospodářské noviny

Примерно треть чешских учителей страдают от депрессии и тревожности после года дистанционного обучения. Об этом сообщает Hospodářské noviny в материале, основанном на опросе агентства PAQ Research. Учителя рискуют получить выгорание, а 4% педагогов даже готовы из-за этого уйти с работы.

Deník N

Deník N отмечает, что бывшие работники сферы гостеприимства не хотят возвращаться на свою прежнюю работу. Из-за неопределенности, вызванной коронавирусом, бывшие официанты или повара предпочитают искать работу в другом месте, например, в промышленности или логистике. Согласно газете, новая профессия, даже в совершенно другой сфере, означает прежде всего стабильность и хорошую заработную плату. Персонал обеспокоен осенней волной коронавируса, которая, вероятно, будет означать дальнейшее закрытие.

Regionální Deník

Чешские компании вынуждены повышать оплату труда для “бригадников”. Об этом пишет Regionální Deník. Сейчас немногие студенты хотят работать менее чем за 100 крон в час. Также меняется спрос на разные позиции. Временные работники предпочитают трудиться в офисах и избегают трехсменной работы.

Právo

Наказание в виде снижения заработной платы было назначено сотруднику полиции, который в октябре прошлого года неоднократно ударил пьяного мужчину без маски. Об этом пишет газета Právo. Сам полицейский также был без маски. Этот инцидент вызвал большой резонанс в социальных сетях, а также среди политиков. После расследования Генеральная инспекция сил безопасности решила, что полицейский совершил не преступление, а только проступок.

 

Источник: irozhlas

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