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Стадии адаптации иммигранта: что с нами происходит в чужой стране

Стадии адаптации иммигранта: что с нами происходит в чужой стране

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Когда мы слышим от знакомых и друзей истории о том, что кто-то переехал жить в другую страну, то нам кажется, что это путевка в новую жизнь, этакий золотой билет в счастливое будущее. Однако мы не учитываем, что иммигранты проходят через несколько стадий от приезда в страну до адаптации, и что эти стадии сильно влияют на их психическое здоровье. В этой статье рассказываем, какие это стадии, и даем несколько советов, как комфортнее пережить адаптацию.
Стадии адаптации иммигранта: что с нами происходит в чужой стране

Адаптация — первый и базовый этап после любой смены обстановки. На этом этапе человек приспосабливается к новой жизни и новым условиям. Временных рамок у адаптации нет, здесь все зависит от темперамента конкретного человека, от того, насколько новая обстановка отличается от прежней, и готов ли человек к переменам. 

 

Адаптироваться приходится буквально ко всему сразу, ведь действия, которые раньше были механическими, занимают теперь в два раза больше времени и сил. Нужно привыкнуть к новой карте города — проложить кратчайший путь от дома до работы, учебы, а также магазинов, банков, больниц. Изучить новую процедуру оформления документов, понять иную транспортную систему. Все это сопровождается стрессом. 

 

Существует несколько теорий, которые описывают стадии адаптации человека к новой стране. Самой известной теорией стала U-кривая адаптации, представленная Калерво Обергом в 1954 году. Позднее она неоднократно изучалась и дорабатывалась другими исследователями. Итак, какие же этапы чувств и эмоций проходит каждый иммигрант?

 

1. Эйфория от переезда

 

Преодолев тысячи километров, собрав тонну документов, получив визу и разложив в новом доме свои вещи — человек наконец-то расслабляется, вкушает колорит страны. В этот момент у него снижается уровень критического мышления к окружающей действительности. Ему все-все тут нравится: новые люди, новая работа, даже новый йогурт в супермаркете. 

 

2. Постепенное разочарование

 

Воспоминания о прошлой стране свежи, иммигрант начинает сравнивать ее с новым местом жительства — и зачастую это сравнение не идет в пользу последнего. В основном  это происходит из-за несовпадения ожиданий о стране с реальностью.

 

На этом фоне могут появляться  негативные ощущения, поскольку навык общения в иной культурной системе еще не выработан или не доведен до привычного уровня. На этом этапе присутствует сильное ощущение чужеродности и отсутствие чувства «дома». Человек начинает задавать себе вопросы о правильности своего выбора.

 

3. Приспособление

 

На третьем этапе адаптации постепенно решаются накопившиеся проблемы, появляются первые близкие знакомые среди местного населения, отношения с коллегами становятся ближе. Бытовые сложности больше не вызывают таких затруднений, исчезает тревожность, и появляется возможность попробовать что-то новое, проходит болезненное желание держаться только за знакомое и привычное.

 

4. Бикультурализм 

 

На последнем, четвертом этапе адаптации, иммигрант уже полностью адаптирован к окружающему миру, ему легко взаимодействовать с людьми, бытовые ситуации больше не вызывают неприятных ощущений, многие рутинные процессы доводятся до автоматических.

 

Человек начинает чувствовать, что страна ему нравится, но при этом он трезво оценивает ее положительные и отрицательные стороны,  не сравнивает с прошлой страной. Негативные эмоции не появляются или появляются очень редко, иммигрант спокойно воспринимает сложные ситуации. Даже если происходит какое-то непонимание при общении с людьми в новой стране, это больше не вызывает страха и раздражения. 

 

Для избежания психологического дискомфорта во время переезда психологи советуют:

• Максимально открыться для получения нового опыта;

• Жить настоящим;

• Не замыкаться в воспоминаниях;

• Активно заниматься работой, любимыми делами;

• Иногда давать себе возможность погрустить и дать выход чувствам;

• Поддерживать контакт со знакомыми и родными на родине;

• Вести активный образ жизни, заниматься спортом.


А главное – дать себе время на адаптацию. Перепрыгнуть с первого этапа на последний вряд ли получится, а вот поддержать себя на каждом из них — можно и нужно. О том, как именно это сделать, — в нашем следующем материале.

 

 

 

Екатерина Притчина 

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