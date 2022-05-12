Стадии адаптации иммигранта в Чехии: что с нами происходит в чужой стране

Иммигранты проходят через несколько стадий от приезда в страну до адаптации и эти стадии сильно влияют на их психическое здоровье. В этой статье рассказываем, какие это стадии, и даем несколько советов, как комфортнее пережить адаптацию.

Адаптация — первый и базовый этап после любой смены обстановки. На этом этапе человек приспосабливается к новой жизни и новым условиям. Временных рамок у адаптации нет, здесь все зависит от темперамента конкретного человека, от того, насколько новая обстановка отличается от прежней, и готов ли человек к переменам.

Адаптироваться приходится буквально ко всему сразу, ведь действия, которые раньше были механическими, занимают теперь в два раза больше времени и сил. Нужно привыкнуть к новой карте города — проложить кратчайший путь от дома до работы, учебы, а также магазинов, банков, больниц. Изучить новую процедуру оформления документов, понять иную транспортную систему. Все это сопровождается стрессом.

Существует несколько теорий, которые описывают стадии адаптации человека к новой стране. Самой известной теорией стала U-кривая адаптации, представленная Калерво Обергом в 1954 году. Позднее она неоднократно изучалась и дорабатывалась другими исследователями.

Итак, какие же этапы чувств и эмоций проходит каждый иммигрант?

1. Эйфория от переезда

Преодолев тысячи километров, получив визу и разложив в новом доме свои вещи — человек наконец-то расслабляется, вкушает колорит страны. В этот момент у него снижается уровень критического мышления к окружающей действительности. Ему всё-всё тут нравится: новые люди, новая работа, даже новый йогурт в супермаркете.

2. Постепенное разочарование

Воспоминания о прошлой стране свежи, иммигрант начинает сравнивать ее с новым местом жительства — и зачастую это сравнение не идет в пользу последнего. В основном это происходит из-за несовпадения ожиданий о стране с реальностью.

На этом фоне могут появляться негативные ощущения, поскольку навык общения в иной культурной системе еще не выработан или не доведен до привычного уровня. На этом этапе присутствует сильное ощущение чужеродности и отсутствие чувства «дома». Человек начинает задавать себе вопросы о правильности своего выбора.

3. Приспособление

На третьем этапе адаптации постепенно решаются накопившиеся проблемы, появляются первые близкие знакомые среди местного населения, отношения с коллегами становятся ближе. Бытовые сложности больше не вызывают таких затруднений, исчезает тревожность, и появляется возможность попробовать что-то новое, проходит болезненное желание держаться только за знакомое и привычное.

4. Бикультурализм

На последнем, четвертом этапе адаптации, иммигрант уже полностью адаптирован к окружающему миру, ему легко взаимодействовать с людьми, бытовые ситуации больше не вызывают неприятных ощущений, многие рутинные процессы доводятся до автоматических.

Человек начинает чувствовать, что страна ему нравится, но при этом он трезво оценивает ее положительные и отрицательные стороны, не сравнивает с прошлой страной. Негативные эмоции не появляются или появляются очень редко, иммигрант спокойно воспринимает сложные ситуации. Даже если происходит какое-то непонимание при общении с людьми в новой стране, это больше не вызывает страха и раздражения.

Для избежания психологического дискомфорта во время переезда психологи советуют:

— максимально открыться для получения нового опыта;



— жить настоящим;



— не замыкаться в воспоминаниях;



— активно заниматься работой, любимыми делами;



— иногда давать себе возможность погрустить и дать выход чувствам;



— поддерживать контакт со знакомыми и родными на родине;



— вести активный образ жизни, заниматься спортом.



А главное – дать себе время на адаптацию. Перепрыгнуть с первого этапа на последний вряд ли получится, а вот поддержать себя на каждом из них — можно и нужно.

Екатерина Притчина