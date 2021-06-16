В Чехии начинается фестиваль "Дни европейского кино"

Шимон Шафранек, обладатель премии «Чешский лев» за документальный фильм «King Skate», стал драматургом фестиваля Дни европейского кино, который уже в 28-й раз пройдет в Праге, Остраве, Брно и других городах. Фестиваль стартует сегодня, 16 июня.

Как и в прошлом году, начало перенесли из-за эпидемии коронавируса. Ситуация по-прежнему сложная, не все иностранные гости готовы прилететь в Чехию, поэтому некоторые ограничились видеообращением.

Шафранек рассказывает: «В прошлом году фестивали не проводились, разве что онлайн, поэтому мне нужно было сначала пройтись по всем национальным базам данных. Там я понял, сколько фильмов было снято на самом деле. И меня обескуражило то, как много лент просто потеряется в потоке. Не потому, что фильмы плохие – зритель просто не сможет до них дотянуться. Я рад, что мы можем показать хотя бы некоторые на нашем фестивале».

Шафранков верит, что в кинотеатры зрителей получится привлечь захватывающим сочетанием жанров и новых приемов. Это, например, причудливый исторический фильм «Путешествие с природой» – дебют датского режиссера Иллума Якоби. Зритель последует за философом Эдмундом Бёрком во Французские Альпы и проживет вместе с ним глубокий кризис личности.

На фестивале будет представлена и новинка латвийского матадора Лайли Пакалниной «В зеркале». Это адаптация сказки про Белоснежку в реалиях фитнес-центра, оригинальность которой подчеркнута резким черно-белым изображением и безжалостной оптикой селфи-камеры. Помимо фильмов, организаторы предложат интересную сопроводительную программу: дебаты, мастер-класс для детей, вечер с фильмами в виртуальной реальности.

Из зарубежных новинок Шафранков выделяет феминистический фильм об отношениях Даниэль Арбид «Просто страсть», документальную ленту «Ноктюрн» от оскароносного режиссера Джанфранко Рози и «невероятно красочную» картину «Тайна розового фламинго» – юмористический трактат о самом китчевом объекте, созданном руками человека.

«Чешское кино – неотъемлемая часть европейского кино. Оно не живет в вакууме или где-то в подвале. Хотя у многих складывается впечатление, что чешский кинематограф своими комедиями о неверности в основном ориентируется на местного зрителя», – комментирует режиссер.

В программу фестиваля вошел и «Шарлатан», премьера которого состоялась на Берлинском фестивале и вошла в шорт-лист «Оскара». Подробнее с программой фестиваля, который стартует уже сегодня, вы можете ознакомиться здесь.

Источник: iDnes.cz

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