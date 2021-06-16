В отделениях Чешской почты появится электронная очередь

Клиенты Чешской почты смогут забронировать дату и время обслуживания на кассе через интернет, что позволит сократить время ожидания. Некоторые услуги будут роботизированы и станут дешевле. С 2023 года Чешская почта разделит коммерческие и некоммерческие услуги.

Сегодня логистические компании и интернет-магазины создают собственные сети доставки. Однако есть еще набор услуг, которые государство обязано оказывать гражданам, типичный пример – наличие отделений почты в каждом районе города или выдача денежных переводов.

Чешская почта намерена организовать прозрачное разделение государственных и коммерческих услуг. «Проще говоря, все, что касается логистики, является коммерческой службой. А почтовое отделение с клерками у прилавков – государственная услуга. И там, и там будут числиться сотрудники Чешской почты. Так поступают и крупные энергетические компании, телекоммуникации», – объясняет генеральный директор Чешской почты Роман Кнап.

Недавно открылся модернизированный филиал почты в Младе Болеславе, где добавили роликовые конвейеры на стойках для посылок. Теперь они появятся и в отделении почты в Праге 1.

Совсем скоро любой сможет забронировать себе время облуживания на почте онлайн. Уже сейчас систему внедрили для служб Czechpoint, где оформление документов обычно занимает больше времени. Постепенно она распространится на все услуги: отправку посылок, квитанций и т.д.

Электронная очередь выгодна и самим работникам почты, ведь она позволит лучше спланировать загрузку касс. Сейчас, например, невозможно предугадать, когда на почту придет ассистентка с 50 письмами. Если она возьмет электронный талончик заранее и укажет массовую отправку, других клиентов отправят на соседние кассы и время ожидания сократится.

Основное подорожание почтовых услуг произошло в апреле и коснулось лишь некоторых товаров. Отправитель посылок или обычных писем этого не заметил. А вот заказные письма или выплата переводов подорожали, и то и другое выросло на пять крон.

Зато обслуживание электронного почтового ящика теперь стоит 5 крон вместо 15. Ручной и физический труд будет становиться все дороже по сравнению с цифровыми услугами.

Источник: novinky.cz

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