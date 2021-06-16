В Остраве собака покусала ребенка в детском уголке: хозяйке грозит год тюрьмы

Инцидент произошел в конце мая в Острава-Забржеге, сообщила пресс-секретарь полиции Ева Михаликова. 34-летняя женщина пришла на летнюю террасу ресторана с собакой и сидела около детского уголка. Большинство гостей обычно привязывают собак к столу, однако она этого не сделала.
«Женщина иногда выходила в туалет или заказывала напитки, поэтому собака не была под постоянным присмотром», — рассказала пресс-секретарь.
Потом в ресторан пришли мама и дочь, ребенок пошел играть в детский уголок. В какой-то момент девочка подошла к собаке, раздался крик — животное укусило ее. Свидетель вызвала скорую помощь, ребенку пришлось делать операцию в больнице.
Дело сейчас расследует полиция. Владелица собаки не стала сотрудничать с полицией на месте, тест на наличие алкоголя в крови показал почти две промилле алкоголя, сказала Михаликова.
Женщину подозревают в преступлении, связанном с нанесением телесных повреждений по неосторожности, за что ей грозит до одного года лишения свободы.
Источник: novinky.cz
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