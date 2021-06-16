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В Чехии завтра снесут последнюю телефонную будку

В Чехии завтра снесут последнюю телефонную будку

420on 308
Закат целой эпохи увидит завтра Чешская Республика. Оператор O2 уберет последнюю телефонную будку в Глубине в районе Пржибрам 17 июня.
В Чехии завтра снесут последнюю телефонную будку

В течение последних 110 лет чехи звонили друг другу по таксофонам. Демонтаж киосков был ускорен решением Чешского телекоммуникационного управления в прошлом году. В Чехии уже насчитывается более 14 миллионов активных мобильных номеров, а мобильные сети охватывают более 99,5 процентов населения.

В прошлом году в Чехии было 1150 телефонных будок. «В конце года оборудование перестало работать, и мы постепенно убирали будки. Завтра последний таксофон будет демонтирован», –подтвердила пресс-секретарь O2 Люси Свободова. Она добавила, что при желании районы могут оставить киоск без устройства и использовать его, например, в качестве книжной будки.

История телефонных будок восходит к временам Австро-Венгрии. В 1914 году в Богемии было 354 таксофона. В 1961 году на территории тогда еще Чехословакии было уже 2 578 телефонных будок.

Наибольшее количество телефонных будок принадлежало O2 двадцать лет назад, когда в Чехии работало более 30 000 общественных таксофонов.

«В нашей стране едва ли не лучшие условия покрытия мобильной связью в Европе, и в то время, когда почти у каждого есть мобильный телефон или стационарный, телефонные будки потеряли свое значение», – сказала Свободова.

«Сейчас таксофоны использую мало: звонят реже, чем раз в месяц, и киоски стали целью вандалов, а не пунктом связи», – подытожила она.

Источник: novinky.cz

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