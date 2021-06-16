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В Чехии десятки детей заразились норовирусной инфекцией в школе

В Чехии десятки детей заразились норовирусной инфекцией в школе

420on.cz 1
В начальной школе Дукелска в Бенешове у некоторых детей и сотрудников учебного заведения возникли острые проблемы с пищеварением. Инфекция была обнаружена и у студентов гимназии, которые едят в этой же столовой. Гигиенисты установили, что это норовирусная инфекция.
Фото: pixabay
В Чехии десятки детей заразились норовирусной инфекцией в школе

Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус (один из разновидностей энтеровирусов).

В прошлую пятницу о проблемах сообщили около 30 человек, затем жалоб стало еще больше. «Причиной заражения не была еда в школьной столовой, дети и взрослые заразились от инфицированного человека», — сказала пресс-секретарь районной станции гигиены Дана Шаламунова.

Норовирусы характеризуются тошнотой, рвотой и диареей. Симптомы появляются сразу и исчезают в течение 12–72 часов. Инфекционные заболевания легко передаются в семьях и коллективах. Десятки людей в Бенешове были инфицированы, точное число пресс-секретарь пока сообщить не смогла.

В школах гигиенисты ввели противоэпидемические меры. Студенты должны соблюдать строгую гигиену, люди с симптомами заболевания не должны посещать учебное заведение, контактировать с едой, напитками и посудой.

«Люди, которые контактировали с инфицированным, даже если у них нет симптомов заболевания, не должны участвовать в массовых и общественных мероприятиях», — добавила Шаламунова.

Заместитель мэра Зденек Заградничек отметил, что обе школы, а также инфицированные и члены их семей должны строго соблюдать противоэпидемические меры.

«Как управляющий начальной школой и школьной столовой, я считаю эту ситуацию серьезной, мы работаем с областной санитарно-гигиенической станцией над решением данной проблемы», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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