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Минздрав подтвердил: при возвращении из-за границы в Чехию на машине тест больше не нужен

Минздрав подтвердил: при возвращении из-за границы в Чехию на машине тест больше не нужен

420on.cz 1
Минздрав издал новый указ, который отменяет обязанность предъявлять отрицательный тест на коронавирус при въезде в Чехию, если турист путешествует на автомобиле. Новый документ был принят после того, как городской суд Праги признал требование о тестах незаконным.
Минздрав подтвердил: при возвращении из-за границы в Чехию на машине тест больше не нужен

До 16 июня люди, приезжающие в Чехию из стран с очень высоким риском распространения инфекции (на интерактивной карте отмечены темно-красным цветом), должны были предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, чтобы вернуться в республику. Соответствующее постановление Минздрава действовало с 28 мая. Пражский суд решил, что тест не может быть обязательным для людей, путешествующих индивидуальным транспортом, например, автомобилем.

Обязательство пройти тестирование является ограничением права на въезд в Чешскую Республику, которое гарантируется Хартией основных прав и свобод, говорится в решении суда. Кроме того, гражданам легче пройти тестирование в Чехии, чем искать аккредитованное место за границей.

При индивидуальном путешествии, например, на собственном автомобиле, существует минимальный риск того, что туристы заразят других людей. После возвращения в Чехию путешественники должны будут сделать ПЦР-тест в сертифицированной лаборатории не позднее, чем через 14 дней после приезда. До получения отрицательного результата они должны будут оставаться на самоизоляции, сообщил пресс-секретарь Минздрава Криштоф Берка. 

Туристам, возвращающимся в Чехию на самолете, автобусе или поезде, по-прежнему понадобится тест, поскольку они контактируют с другими людьми во время поездки и могут их заразить.

Источник: novinky.cz

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Прага суды коронавирус Министерство здравоохранения Туризм отдых путешествие Автомобили Чехия туристы
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