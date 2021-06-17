Болгария отменила обязательный тест на covid-19 для приезжающих из Чехии

С 16 июня путешествовать из Чехии в Болгарию можно без ограничений. Предъявлять отрицательный тест на коронавирус, справку о болезни или подтверждение вакцинации нужно будет только после возвращения в Чешскую Республику, написал в Твиттере министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«Новые правила позволят чехам ездить в Болгарию без каких-либо подтверждений, но после возвращения нужно будет соблюдать действующие в Чехии противоэпидемические меры. Когда они вернутся, им придется либо пройти тест на антиген или подтвердить, что после первой прививки прошло 22 дня», — сказал Кулганек Radiožurnál.

В настоящее время действуют более строгие правила для поездки в Хорватию, но министр пообещал, что в ближайшее время условия поездки в эту страну будут упрощены.

В Болгарии могут проводиться культурные мероприятия (до 50% вместимости). Кинотеатры, музеи и театры открыты на тех же условиях. Рестораны также работают при соблюдении ограничений.

Болгария — одно из самых популярных летних направлений в Чешской Республике, наряду с Грецией и Хорватией. До пандемии в Болгарию каждый год ездили почти 190 тысяч чехов, в прошлом году количество чешских туристов сократилось на 25%.

Источник: irozhlas.cz

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