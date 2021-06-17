У магазина Primark в Праге выстроились огромные очереди

Сотни людей ждали открытия первого в Чехии магазина Primark в Праге в четверг. Первая очередь протянулось от верхней части Вацлавской площади к зданию The Flow Building, вторая — от метро Мустек. Из-за эпидемии коронавируса в магазине одновременно могут находиться не более 313 покупателей.

Фото: ČTK

Первые посетители — две пожилые женщины — уже в 7:30 нетерпеливо ждали открытия точки продаж. «Я думал, что придут молодые люди. Дама была первой в очереди, я второй», — сказал мужчина, приехавший из чешского города Либерец. К 9 часам утра, когда магазин открылся, в очереди стояли уже около 500 человек.

Женщины, пришедшие одними из первых, были из Праги. Раньше они ездили в Primark в Дрезден и Вену и очень обрадовались, что их любимый магазин теперь близко.

Первый чешский Primark расположен в недавно построенном многофункциональном здании The Flow Building на углу Вацлавской площади и улицы Оплеталова.

Магазин занимает три этажа общей площадью свыше 4600 квадратных метров. Из-за пандемии открытие Primark несколько раз откладывалось. Помимо одежды и обуви в магазине можно купить косметику и аксессуары для дома. Магазин будет открыт с понедельника до субботы с 9:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00.

Источник: novinky.cz