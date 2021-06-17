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Обзор СМИ Чехии 17.06.2021: коллективный иммунитет, оружие на сотни миллионов и массовые увольнения

Обзор СМИ Чехии 17.06.2021: коллективный иммунитет, оружие на сотни миллионов и массовые увольнения

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Когда в Чехии появится коллективный иммунитет против коронавируса, что скрывается за закупкой оружия и почему студенты летом могут остаться без подработки. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в четверг, 17 июня
Обзор СМИ Чехии 17.06.2021: коллективный иммунитет, оружие на сотни миллионов и массовые увольнения

E15

«Закупка оружия покрывает расходы на сотни миллионов» –заголовок еженедельника E15 сегодня. Планируемая закупка боевых машин пехоты на руку государственного предприятия VOP CZ, на чем настаивает Минобороны. У компании якобы нет необходимой техники и квалифицированных рабочих. Его директор утверждает, что это неправда. По сообщению E15, некоторые депутаты указали на отсутствие необходимых технологий для производства и обслуживания автомобилей в VOP. Финансовые средства на восстановление могут тогда исчисляться сотнями миллионов крон.

Hospodářské noviny

Криминалисты массово увольняются. Им не нравятся новые правила, согласно которым увеличилась нагрузка, а их заработок остался тем же. В газете Hospodářské noviny заметили, что за последние десять лет количество криминалистов сократилось на треть, и в настоящее время их в Чешской Республике около 6700. Недостаток специалистов затягивает рассмотрение дел на годы. Государство ужесточило условия ведения бизнеса для экспертов: с этого года они должны платить за страховку и будут постоянно подвергаться проверкам.

Regionální Deník

Согласно плану правительства, строительство десятков дамб и водохранилищ поможет решить проблему засухи в Чехии. Однако темпы их строительства медленные, пишет Regionální Deník. Министерство сельского хозяйства предложило 86 участков для накопления поверхностных вод, но в течение десяти лет смогут построить всего четыре объекта.

В газете говорится, что в Чехии подготовка к строительству плотин занимает от десяти до пятнадцати лет. Представитель Министерства сельского хозяйства Войтех Белы сообщил, что Нове Гержминове в Опавском районе, Сеноматы и Шанов в районе Раковницком сейчас наиболее подготовлены для строительных работ. Планируемые дамбы могут быть завершены около 2040 года.

Mf Dnes

Количество вакансий на неполный рабочий день снизилось в два раза. Исчезает традиционная сезонная работа в гастрономии и туризме. По данным Mf Dnes, желающих получить дополнительный доход при этом растет, на одно место претендует в три раза больше временных работников, чем в 2019 году.

Людей очень интересует офисная работа, например, телефонисткой или секретарем. Напротив, меньше запрос на должности, где требуется более сложная физическая работа. Компании ищут сезонных рабочих на производстве, в автомобильной промышленности или на складах, сообщает Mf Dnes.

Právo

«Осенью Чехия добьется коллективного иммунитета к covid-19», – обещает газете Právo директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек. Порогом коллективного иммунитета считается 80%. По словам Душека, 60-70% жителей Чехии завершат вакцинацию осенью, а у других будет достаточно антител после болезни.

 

Источник: irozhlas

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