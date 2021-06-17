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За секс в парке паре из Оломоуца грозит до двух лет тюрьмы

За секс в парке паре из Оломоуца грозит до двух лет тюрьмы

420on.cz 252
​Паре, которая занималась сексом на лужайке в парке Оломоуца, грозит до двух лет тюрьмы. Мужчина и женщина средних лет находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция предъявит им обвинение в нарушении общественного порядка.
Фото: Wikipedie
За секс в парке паре из Оломоуца грозит до двух лет тюрьмы

«В среду около 14:00 мы получили сообщение о том, что пара занимается сексом в городском парке. Полиция задержала 40-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. По предварительной информации, они занимались сексом в общественном месте, недалеко от пешеходной аллеи», — сказала пресс-секретарь полиции Оломоуца Петра Вангарова.

Тест на наличие алкоголя в крови показал, что у мужчины было около 2,5 промилле алкоголя, у женщины — почти 4 промилле.

«Им пришлось протрезветь в уединении, в следственном изоляторе», — заявила Вангарова.

Уголовный кодекс описывает нарушение общественного порядка, как ситуацию, когда лицо совершает непристойности или беспорядки в общественном месте.

Источник: novinky.cz

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Темы
парки Оломоуц полиция преступность
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