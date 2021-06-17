За секс в парке паре из Оломоуца грозит до двух лет тюрьмы

«В среду около 14:00 мы получили сообщение о том, что пара занимается сексом в городском парке. Полиция задержала 40-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. По предварительной информации, они занимались сексом в общественном месте, недалеко от пешеходной аллеи», — сказала пресс-секретарь полиции Оломоуца Петра Вангарова.
Тест на наличие алкоголя в крови показал, что у мужчины было около 2,5 промилле алкоголя, у женщины — почти 4 промилле.
«Им пришлось протрезветь в уединении, в следственном изоляторе», — заявила Вангарова.
Уголовный кодекс описывает нарушение общественного порядка, как ситуацию, когда лицо совершает непристойности или беспорядки в общественном месте.
Источник: novinky.cz
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