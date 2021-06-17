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МИД Чехии запустил новый сайт с инструкцией для путешественников

МИД Чехии запустил новый сайт с инструкцией для путешественников

420on.cz 382
​Получить актуальную информацию о путешествиях в наиболее популярные страны теперь можно на новом сайте www.dovolena2021.cz, который запустило Министерство иностранных дел Чехии. МИД выбрал 14 стран, которые чаще всего посещают чешские туристы летом. В каждой из них действуют определенные ограничения на въезд или выезд. Туристические поездки существенно облегчает прививка от коронавируса.
МИД Чехии запустил новый сайт с инструкцией для путешественников

Помимо соседних с Чехией государств, к таким странам относятся Хорватия, Болгария и Италия. На сайте также представлена ​​информация об условиях и мерах по борьбе с коронавирусом в туристическом направлении, о развитии ситуации с covid-19 и полезные контакты.

Об условиях поездок в другие страны можно по-прежнему узнать на сайте Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Якуб Кулганек попросил всех, кто собирается за границу, следить за условиями прибытия в пункт назначения. «Хотя цифры улучшаются, нам нужно быть осторожными», — сказал он и порекомендовал всем сделать прививки. Даже первая доза вакцины значительно облегчает въезд в некоторые страны.

Например, сейчас в Хорватии условия въезда для привитых людей отличаются в зависимости от того, каким препаратом они вакцинированы. Результат теста ПЦР действителен 72 часа, теста на антиген — 48 часов. Подтверждение о тестировании должно быть выдано медицинским учреждением или аккредитованной лабораторией и подписано врачом. Также должен быть указан производитель теста или его торговая марка. Перед въездом в Хорватию туристы должны заполнить специальную анкету.

В Болгарию с 16 июня чехи могут въезжать без каких-либо ограничений. Предъявить результат теста на коронавирус, подтверждение о вакцинации или болезни нужно будет только после возвращения в Чешскую Республику.

Привитые туристы могут въехать в Грецию через 14 дней после двух прививок или предъявить отрицательный результат теста не старше 72 часов. Разрешается въезд лицам, которые переболели covid в течение последних 2-9 месяцев.

Люди, возвращающиеся из стран, относящихся к темно-красной категории, должны будут пройти тест ПЦР не позднее, чем через 14 дней после возвращения в Чешскую Республику. До получения результата тестирования они должны находиться в самоизоляции. Обязательство пройти тестирование в аккредитованной лаборатории применяется только при возвращении из стран темно-красной категории, которая включает меньшую часть государств-членов Европейского Союза, а также большинство третьих стран (Россия, Украина) и Великобританию. 

Для приезжающих из стран с высоким и средним риском заражения (красная и оранжевая категории) тест перед возвращением в Чешскую Республику требуется только при использовании общественного транспорта. Если турист путешествует на автомобиле, тесты в стране пребывания перед въездом в Чехию делать не нужно.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
отпуск отдых коронавирус Министерство иностранных дел Чехия Хорватия Германия Италия
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