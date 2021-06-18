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Пражане вновь смогут пить воду из Влтавы

Пражане вновь смогут пить воду из Влтавы

420on.cz 97
​Сегодня возобновила работу Подольская водоочистная станция в Праге спустя почти 20 лет после наводнения. Ровно восемь часов требуется для того, чтобы вода из Влтавы после обработки вновь стала питьевой.
Фото: pvk.cz
Пражане вновь смогут пить воду из Влтавы

Вода из Влтавы поступает через так называемый «коллекторный объект», откуда по трубам подается в гидротехнические сооружения. Очистка воды происходит в три этапа.

Сначала вода осветляется, за два часа удаляется около 80% примесей. По водосборной трубе диаметром 120 сантиметров вода перемещается в сердце гидроузла. Далее благодаря фильтрации через песок и гранулированный активированный уголь из воды удаляется и часть пестицидов. Затем под воздействием ультрафиолетовых ламп вода попадает в резервуар со скоростью 400 литров в секунду.

Изначально процесс очистки воды состоял из двух этапов. Фильтрация с активированным углем была добавлена ​​только во время недавней модернизации. Всего на 12 фильтров используется 844 м3 гранулированного активированного угля. Поэтому сегодня очищенная вода из Влтавы намного качественнее, чем до наводнения.

Затраты на реконструкцию гидротехнических сооружений составили 300 миллионов крон. Однако на этом модернизация не заканчивается. В 2025-2030 годах предстоит капитальный ремонт водоочистной станции, который обойдется в 1,7 миллиарда крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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