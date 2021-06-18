В некоторых регионах Чехии заболеваемость COVID-19 на нуле

Эпидемия ослабевает настолько, что в некоторые дни в отдельных регионах Чехии уже нет новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек.

Фото: pixabay

Исчезает так называемое массовое распространение инфекции, то есть случаи, когда люди не знают, от кого и где заразились. Ни в одном регионе количество новых случаев заболевания сейчас не увеличивается. В среду, 18 июня, в Чехии выявлен 131 случай заболевания, то есть менее 10 на каждый край республики.

За последнюю неделю ни одного случая не зарегистрировано в городе Наход, по одному случаю выявлено в регионах Писек, Рыхнов-над-Кнежной и Свитавы. Еще четыре региона сообщили о четырех случаях за последние семь дней.

Напротив, самая плохая эпидемическая ситуация по-прежнему сохраняется на юге Чехии (в районах Чески-Крумлов и Ческе-Будеевице) и на севере республики (Либерецкий край).

Душек заявляет, что со следующей недели эпидемия будет полностью подконтрольна врачам.

Глава ÚZIS считает необходимым отслеживать опасные мутации и их «импорт» из-за границы, а также бороться с местными вспышками. Сейчас очаги распространения инфекции появляются в школах, но это единичные случаи. На данный момент в Чехии с коронавирусом госпитализировано 107 человек.

По словам Душека, основная роль в борьбе с эпидемией принадлежит вакцинации населения. Не исключено, что придет и третья волна, но благодаря вакцинации пожилого населения это не отразится на больницах.

Помимо вакцинации, возможное распространения инфекции ограничивает и количество людей, которые уже переболели ковидом и имеют антитела.

«По-прежнему верно, что 25% населения (возможно, и больше) восприимчивы к инфекции. Локальные вспышки болезни все равно будут происходить», — сказал Душек.

Источник: ceskenoviny.cz

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