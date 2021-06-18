Чехи стали меньше посещать рестораны

Летние террасы ресторанов в Чехии открыты уже больше месяца, однако люди стали реже обедать или ужинать в заведениях. Прибыль намного меньше тех цифр, к которым привыкли рестораторы до эпидемии коронавируса.

«На прошлой неделе обедов было на 55% меньше по сравнению с ситуацией до начала эпидемии коронавируса. За неделю до открытия внутренних помещений ресторанов этот показатель был еще ниже», — сказал Николас Эйх, генеральный директор Edenred. Эта компания предоставляет ваучеры на питание работникам чешских компаний. Эйх при расчете использовал данные примерно 250 тысяч чехов, которые платили ваучерами за обед или ужин в ресторане.

Летние террасы открылись в Чехии после улучшения эпидемической ситуации 11 мая, а внутренние помещения ресторанов — 31 мая. В начале посетителей было больше, но потом их количество стало снижаться.

«До середины июня погода не располагала к обедам на летних террасах. Однако сказывается и страх людей заразиться коронавирусом после длительного локдауна. Кроме того, многие сотрудники все еще работают на дому. Снижение прибыли было более значительным, чем мы ожидали», — добавил Эйх.

Чешские рестораторы подтверждают, что люди чаще приходят в ресторан не поесть, а выпить пива.

«Если так будет продолжаться и дальше, может произойти отток людей из сферы общественного питания или еще одна волна закрытия ресторанов. Поэтому мы считаем, что государство должно помогать этим заведениям. Мы надеемся, что ресторанам поможет правительство в рамках государственной программы поддержки бизнеса. Общая запланированная сумма поддержки составляет 200 миллиардов крон, однако гастрономического сектора там пока нет», — добавил Эйх.

Средняя стоимость обеда в Чехии сейчас составляет 137 крон и она почти не изменилась по сравнению с прошлым летом.

Источник: novinky.cz

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