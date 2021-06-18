Хорватия отменила обязательные тесты на COVID-19 для туристов из Чехии

Жители Чехии теперь могут ездить в Хорватию без ограничений, как и до пандемии. С 18 июня для въезда в страну не нужен отрицательный тест на коронавирус или подтверждение о вакцинации, достаточно удостоверения личности.

С 18 июня Чехия отмечена зеленым цветом на карте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), что значительно облегчит путешествия.

«Туристы из Чехии могут въезжать в Хорватию без необходимости предъявлять результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или справку о том, что турист переболел COVID-19», — сообщила Натали Мунитич из Хорватского национального совета по туризму. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Хорватии.

Туристам по-прежнему рекомендуется заполнить форму EnterCroatia для более удобной и быстрой регистрации на границе. МИД также напоминает, что у туристов, въезжающих в Хорватию из «зеленых стран», не должно быть симптомов COVID-19 или недавнего контакта с инфицированным человеком.

До сих пор для поездки в Хорватию требовалось подтверждение вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

С 16 июня Болгария также отменила обязательные тесты на covid-19 для приезжающих из Чехии.

Источник: seznamzpravy.cz

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