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Обзор СМИ Чехии 18.06.2021: новый бэйби-бокс, бочки пива на дом и рост цен

Обзор СМИ Чехии 18.06.2021: новый бэйби-бокс, бочки пива на дом и рост цен

420on 197
Где можно оставить младенца, куда чехи потратят сбережения и почему заканчивается эпоха Алиэкспресса в Чехии. Это новая подборка из чешских СМИ. О чем, кроме коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в пятницу, 18 июня
Обзор СМИ Чехии 18.06.2021: новый бэйби-бокс, бочки пива на дом и рост цен

E15

Налог на небольшие партии товаров, в основном из Китая, изменит покупательские привычки в Чешской Республике, и чешские торговцы могут извлечь из этого выгоду, сообщает газета E15. Небольшие посылки стоимостью до 22 евро (примерно 560 крон), которые поступают из стран, не входящих в Европейский Союз, больше не будут освобождаться от НДС. Вдобавок, поднимется и таможенный сбор. В некоторых случаях покупатели заплатят за налоги и сборы больше, чем за сами товары.

В прошлом году более 150 миллионов товаров отправились в страны ЕС из Азии. Чешские интернет-магазины теперь ожидают, что большинство клиентов, которые до сих пор закупались у азиатских конкурентов, перейдут к ним.

Deník N

Министерство обороны призналось в новом выпуске Deník N, что контракт на оборонительную технику для чешской армии не будет подписан до осенних парламентских выборов. Речь идет о закупке боевых машин пехоты на сумму более 50 миллиардов крон.

Mf Dnes

«Большинство чехов считают, что у них сильно увеличатся расходы в ближайшем будущем», – пишет газета Mf Dnes, ссылаясь на опрос для Twisto, в котором приняло участие более тысячи респондентов. Они рассчитывают потратить больше денег на одежду, обувь, еду или отпуск. Многие ожидают, что цены сильно возрастут.

Regionální Deník

В Лоунах 30 июня заработает бэйби-бокс. Ящик, в который можно безнаказанно положить ребенка, установлен на сторожке у входа в помещение SEKO Aerospace. Как сообщает Regionální Deník, здесь производятся комплектующие для паровых турбин и комплектующие для самолетов. Бэйби-боксы обычно располагаются на территории больниц или в офисах.

Однако расположение бокса в немедицинской зоне не должно быть проблемой для безопасности детей – дежурные рабочие фабрики вызовут врача, если в бокс положат ребенка. А потом отвезут в одну из ближайших больниц: в Кладно, Мост или Сланы.

Lidové noviny

Лисам, которых разводят для тренировок собак, могут улучшить условия жизни. Соответствующее предложение об изменении закона об охоте, о котором сегодня пишет Lidové noviny, обсудят в Палате депутатов. Законопроект должен проконтролировать, чтобы Министерство сельского хозяйства издало постановление, устанавливающее более подробные условия содержания таких лисиц. Им больше не придется жить в маленьких клетках, и их оставят в покое при заботе о потомстве.

Hospodářské noviny

Чехи полюбили пить пиво дома. И, чтобы не лишаться разливного пива, покупают бочки разных размеров. Hospodářské noviny сообщает, что в продажу поступают как маленькие бочки, до 15 литров, так и побольше, объемом от 30 до 50 литров.

В прошлом году продажи разливного пива упали на треть из-за закрытия пабов и ресторанов. Однако производители признают, что гораздо лучше продаются бочки, которые люди берут, например, на семейный праздник или посидеть с друзьями в гараже или в саду. Особенно продажа бочек выгодна маленьким пивоварням.

 

Источник: irozhlas

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Чехия Прага цены сми чешское пиво
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